Málaga recibe a Athletic Bilbao este sábado 28 de noviembre desde las 10:15 hora de Perú. El encuentro, correspondiente a la jornada 14 de la LaLiga, se disputará en La Rosaleda. El Málaga llega como último de la tabla y con apenas 5 puntos en 13 fechas, una situación que empieza a pesar. Enfrente tiene a un Athletic que, pese a sus tropiezos recientes, le saca once unidades de diferencia.
Para el local es prácticamente una final: cada partido que pasa sin sumar lo aleja más de la pelea por la permanencia. El Athletic, en cambio, llega con la tranquilidad de quien pelea por otros objetivos, aunque no viene de su mejor momento.
La actualidad de ambos equipos
El Málaga no logra levantar cabeza. Viene de caer de visitante ante Osasuna y antes había perdido también contra Racing de Santander y Betis, una seguidilla que lo tiene hundido en el fondo de la tabla con solo 5 puntos en 13 partidos. La urgencia es total y cada fecha que pasa sin sumar complica más el panorama.
El Athletic Bilbao tampoco atraviesa su mejor racha: cayó como local ante Espanyol en su última presentación y antes había empatado con Osasuna, aunque se había dado el gusto de ganarle a Real Sociedad. Con 16 puntos y la octava posición, el equipo vasco tiene margen para administrar un bajón, algo que el rival de turno no se puede permitir.
El historial entre Málaga y Athletic Bilbao
El historial entre ambos está parejo, con ligera ventaja para el Athletic: de 36 enfrentamientos, los vascos ganaron 13, el Málaga 11 y hubo 12 empates, con una diferencia de gol mínima a favor del conjunto vasco. Los últimos cruces, eso sí, no se juegan hace casi una década: el más reciente data de 2018, cuando el Athletic se impuso 2-1.
Últimos 10 enfrentamientos
|Fecha
|Partido
|Resultado
|Torneo
|25/02/2018
|Athletic Bilbao vs. Málaga
|2-1
|Primera División
|23/09/2017
|Málaga vs. Athletic Bilbao
|3-3
|Primera División
|05/03/2017
|Athletic Bilbao vs. Málaga
|1-0
|Primera División
|02/10/2016
|Málaga vs. Athletic Bilbao
|2-1
|Primera División
|17/04/2016
|Málaga vs. Athletic Bilbao
|0-1
|Primera División
|06/12/2015
|Athletic Bilbao vs. Málaga
|0-0
|Primera División
|29/01/2015
|Athletic Bilbao vs. Málaga
|1-0
|Copa del Rey
|25/01/2015
|Athletic Bilbao vs. Málaga
|1-1
|Primera División
|21/01/2015
|Málaga vs. Athletic Bilbao
|0-0
|Copa del Rey
|23/08/2014
|Málaga vs. Athletic Bilbao
|1-0
|Primera División
Horario del partido
- Perú: 10:15 hs
Por dónde ver el partido
- Perú: DIRECTV Sports, DGO
- Argentina: DIRECTV Sports, DGO
- Chile: DIRECTV Sports, DGO
- Ecuador: DIRECTV Sports, DGO
- Colombia: DIRECTV Sports, DGO
- Venezuela: DIRECTV Sports, DGO, inter
- México: Sky Sports, Sky+, izzi
- Estados Unidos: ESPN Deportes, ESPN+, Fubo, ESPN App
- Centroamérica: ViX, Sky Sports
- España: DAZN, DAZN LaLiga, Movistar+, LaLiga TV Bar HD
Tabla de posiciones
Todos los partidos de la jornada
- Betis vs. Rayo Vallecano — sábado 28 de noviembre, 08:00 hs
- Elche vs. Atlético de Madrid — sábado 28 de noviembre, 12:30 hs
- Real Madrid vs. Alavés — sábado 28 de noviembre, 15:00 hs
- Valencia vs. Osasuna — domingo 29 de noviembre, 08:00 hs
- Deportivo La Coruña vs. Barcelona — domingo 29 de noviembre, 10:15 hs
- Celta vs. Villarreal — domingo 29 de noviembre, 12:30 hs
- Real Sociedad vs. Sevilla — domingo 29 de noviembre, 15:00 hs
- Espanyol vs. Getafe — lunes 30 de noviembre, 15:00 hs
En síntesis
- Málaga y Athletic Bilbao se enfrentan este sábado 28 de noviembre por la jornada 14 de la LaLiga.
- El partido se transmitirá por DIRECTV Sports y DGO.
- Málaga suma 5 puntos en el torneo.
- Athletic Bilbao suma 16 puntos en el torneo.