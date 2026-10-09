Alineaciones de Rayo Vallecano y Athletic Bilbao por la LaLiga: formaciones probables

Se viene Rayo Vallecano vs. Athletic Bilbao este sábado 10 de octubre en el Vallecas Stadium desde las 07:00 hora de Perú por la LaLiga: repasa las alineaciones probables y las novedades de ambos.
Bajas y ausentes de Rayo Vallecano y Athletic Bilbao
Rayo Vallecano:
- Augusto Batalla (ausencia; vuelve a principios de enero de 2027)
Athletic Bilbao:
- Unai Egiluz (rotura de ligamentos cruzados; vuelve a mediados de enero de 2027)
Cómo llegan Rayo Vallecano y Athletic Bilbao
Rayo Vallecano viene de empatar 1-1 con Osasuna y acumula 1 triunfo, 1 empate, 1 derrota en sus últimos 3 partidos.
Athletic Bilbao viene de empatar 0-0 con Alavés y acumula 1 triunfo, 2 empates en sus últimos 3 partidos.
Las alineaciones de Rayo Vallecano y Athletic Bilbao
Rayo Vallecano (4-3-3): Emil Audero, Adrià Pedrosa, Florian Lejeune, Mujaid Sadick, Andrei Ratiu, Pathe Ciss, Unai López, Isi Palazón, Darwin Machis, Sergio Camello, Jorge De Frutos. DT: Beñat San José.
Athletic Bilbao (4-2-3-1): Unai Simón, Yuri Berchiche, Aymeric Laporte, Yeray Alvarez, Jesús Areso, Íñigo Ruiz de Galarreta, Peio Urtasan, Beñat Gerenabarrena, Inaki Williams, Robert Navarro, Alex Berenguer. DT: Edin Terzić.
Suplentes de Rayo Vallecano: Óscar Valentín, Dani Cárdenas, Marash Kumbulla, Pedro Díaz, Alemão, Georgiy Tsitaishvili, Rayane Belaid, Ivan Balliu, Fran Pérez, Pelayo Fernández, Marco de las Sías, Gnangoro Bouare, Luiz Felipe, Jozhua Vertrouwd, Randy Nteka.
Suplentes de Athletic Bilbao: Nico Williams, Oihan Sancet, Mikel Jauregizar, Aitor Paredes, Johaneko Louis-Jean, Alex Padilla, Hugo Rincón, Alejandro Rego Mora, Maroan Sannadi, Nico Serrano, Álvaro Djaló, Gorka Guruzeta, Dani Vivian.
La previa de Rayo Vallecano y Athletic Bilbao: todo lo que hay que saber
- Día: sábado 10 de octubre
- Hora: 07:00 (hora de Perú)
- Estadio: Vallecas Stadium
- Historial: 38 cruces — Rayo Vallecano ganó 6, Athletic Bilbao ganó 21 y empataron 11
- Último antecedente: 28/02/2026: Rayo Vallecano 1-1 Athletic Bilbao
- Próximo partido de Rayo Vallecano: vs. Getafe, lunes 19 de octubre
- Próximo partido de Athletic Bilbao: vs. Valencia, sábado 17 de octubre