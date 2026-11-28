Betis y Rayo Vallecano se enfrentan este sábado 28 de noviembre en el Estadio de La Cartuja por la LaLiga. Las formaciones probables de los dos equipos.

Betis recibe a Rayo Vallecano este sábado 28 de noviembre desde las 08:00 hora de Perú. El encuentro, correspondiente a la jornada 14 de la LaLiga, se disputará en el Estadio de La Cartuja. Betis viene de empatar 1-1 con Sevilla y acumula 2 triunfos, 1 empate en sus últimos 3 partidos. Rayo Vallecano viene de caer 0-1 ante Valencia y acumula 1 triunfo, 2 derrotas en sus últimos 3 partidos.

BOLAVIP es un medio líder en información deportiva en toda la región, especializado en mostrar el color del fútbol, entretener a los fanáticos de los deportes y generar debate. Todos los contenidos son generados por equipos propios, con sedes en las principales ciudades de América. Sumando todas sus ediciones, cuenta con un staff de aproximadamente 200 creadores de contenidos, entre periodistas, social media managers, editores de video, camarógrafos y personal técnico.