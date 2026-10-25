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Celta vs. Betis: horario y dónde ver en vivo y online en Perú, por la jornada 10 de la LaLiga

Celta y Betis se enfrentan este domingo 25 de octubre, en el Estadio Balaidos, por la jornada 10 de la LaLiga. Los detalles de la televisación.

Celta Vigo vs. Betis, LaLiga
Celta Vigo vs. Betis, LaLiga

Celta recibe a Betis este domingo 25 de octubre desde las 10:15 hora de Perú. El encuentro, correspondiente a la jornada 10 de la LaLiga, se disputará en el Estadio Balaidos.

Dos equipos parejos en la clasificación se cruzan por una fecha que puede moverlos de lugar.

La actualidad de ambos equipos

Celta viene de ganar 2-1 como local ante Alavés. El equipo ocupa el puesto 9 con 11 puntos. Antes empató 0-0 como visitante ante Elche.

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Betis perdió 2-5 como local ante Barcelona en la fecha anterior. Betis está 4° en la tabla con 19 puntos. Antes ganó 5-2 como local ante Osasuna.

El historial entre Celta y Betis

Celta y Betis se enfrentaron 54 veces en los últimos años: 19 triunfos de Celta, 17 de Betis y 18 empates.

Últimos 10 enfrentamientos

FechaPartidoResultadoTorneo
15/03/2026Betis vs. Celta1-1Primera División
27/08/2025Celta vs. Betis1-1Primera División
08/02/2025Celta vs. Betis3-2Primera División
10/11/2024Betis vs. Celta2-2Primera División
12/04/2024Betis vs. Celta2-1Primera División
03/01/2024Celta vs. Betis2-1Primera División
04/02/2023Betis vs. Celta3-4Primera División
02/10/2022Celta vs. Betis1-0Primera División
20/03/2022Celta vs. Betis0-0Primera División
02/01/2022Betis vs. Celta0-2Primera División

Horario del partido

  • Perú: 10:15 hs

Por dónde ver el partido

  • Perú: DIRECTV Sports, DGO
  • Argentina: DIRECTV Sports, DGO
  • Chile: DIRECTV Sports, DGO
  • Ecuador: DIRECTV Sports, DGO
  • Colombia: DIRECTV Sports, DGO
  • Venezuela: DIRECTV Sports, DGO, inter
  • México: Sky Sports, Sky+, izzi
  • Estados Unidos: ESPN Deportes, ESPN+, Fubo, ESPN App
  • Centroamérica: ViX, Sky Sports
  • España: DAZN, DAZN LaLiga, DAZN LaLiga 2, Movistar+, LaLiga TV Bar HD

Tabla de posiciones

Todos los partidos de la jornada

  • Athletic Bilbao vs. Getafe — domingo 25 de octubre, 08:00 hs
  • Real Sociedad vs. Levante — domingo 25 de octubre, 12:30 hs
  • Barcelona vs. Real Madrid — domingo 25 de octubre, 15:00 hs
  • Sevilla vs. Osasuna — lunes 26 de octubre, 15:00 hs

En síntesis

  • Celta y Betis se enfrentan este domingo 25 de octubre por la jornada 10 de la LaLiga.
  • El partido se transmitirá por DIRECTV Sports y DGO.
  • Celta suma 11 puntos en el torneo.
  • Betis suma 19 puntos en el torneo.
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