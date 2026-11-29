Celta recibe a Villarreal este domingo 29 de noviembre desde las 12:30 hora de Perú. El encuentro, correspondiente a la jornada 14 de la LaLiga, se disputará en el Estadio Balaidos. Ninguno de los dos llega sobrado de confianza y en Balaidos necesitan un triunfo para despegarse de la mitad de tabla hacia abajo. El empate no le sirve a nadie si quieren meterse en otra discusión.
Son 13 puntos contra 15 en apenas dos unidades de diferencia, así que el que gane se acomoda y el que pierda queda otra vez mirando para atrás. Con 14 fechas jugadas ya no hay margen para regalar puntos en casa.
La actualidad de ambos equipos
El Celta viene de caer 1-2 ante Real Madrid y antes de eso rescató un empate sin goles frente a Levante, que tampoco cambió demasiado su situación. Está 15° con 13 puntos y necesita puntuar de local porque de visitante la racha fue mala, incluyendo esa derrota 0-3 contra Rayo Vallecano que todavía pesa.
Villarreal llega golpeado tras perder 2-3 con Barcelona en un partido que se le escapó sobre el final. Antes había ganado con claridad 2-0 a Getafe, mostrando que cuando controla el partido en casa puede ser efectivo, aunque la visita a Balaidos es otra historia después de la caída ante Espanyol. Está 10° con 15 unidades y un triunfo lo metería de lleno en la pelea por la mitad de tabla alta.
El historial entre Celta y Villarreal
El historial entre ambos está prácticamente parejo: de 42 enfrentamientos, Villarreal ganó 17 y Celta 16, con 9 empates, y en las cifras de gol también manda apenas el equipo amarillo, 68 contra 58.
En los duelos más recientes la tendencia favorece a Villarreal, que se impuso 2-1 en el último cruce y además ganó otros dos de los últimos cuatro. Hubo de todo: goleadas como el 3-0 de Celta en 2025 y partidos con muchos goles como el 4-3 de 2024, así que no hay un patrón claro de resultados ajustados.
Últimos 10 enfrentamientos
|Fecha
|Partido
|Resultado
|Torneo
|26/04/2026
|Villarreal vs. Celta
|2-1
|Primera División
|31/08/2025
|Celta vs. Villarreal
|1-1
|Primera División
|23/04/2025
|Celta vs. Villarreal
|3-0
|Primera División
|26/08/2024
|Villarreal vs. Celta
|4-3
|Primera División
|05/05/2024
|Celta vs. Villarreal
|3-2
|Primera División
|20/12/2023
|Villarreal vs. Celta
|3-2
|Primera División
|30/04/2023
|Villarreal vs. Celta
|3-1
|Primera División
|13/01/2023
|Celta vs. Villarreal
|1-1
|Primera División
|12/03/2022
|Villarreal vs. Celta
|1-0
|Primera División
|20/11/2021
|Celta vs. Villarreal
|1-1
|Primera División
Horario del partido
- Perú: 12:30 hs
Por dónde ver el partido
- Perú: DIRECTV Sports, DGO
- Argentina: DIRECTV Sports, DGO
- Chile: DIRECTV Sports, DGO
- Ecuador: DIRECTV Sports, DGO
- Colombia: DIRECTV Sports, DGO
- Venezuela: DIRECTV Sports, DGO, inter
- México: Sky Sports, Sky+, izzi
- Estados Unidos: ESPN Deportes, ESPN+, Fubo, ESPN App
- Centroamérica: ViX, Sky Sports
- España: Movistar+, LaLiga TV Bar HD, M+ LALIGA TV, M+ LALIGA TV 2
Tabla de posiciones
Todos los partidos de la jornada
- Valencia vs. Osasuna — domingo 29 de noviembre, 08:00 hs
- Deportivo La Coruña vs. Barcelona — domingo 29 de noviembre, 10:15 hs
- Real Sociedad vs. Sevilla — domingo 29 de noviembre, 15:00 hs
- Espanyol vs. Getafe — lunes 30 de noviembre, 15:00 hs
En síntesis
- Celta y Villarreal se enfrentan este domingo 29 de noviembre por la jornada 14 de la LaLiga.
- El partido se transmitirá por DIRECTV Sports y DGO.
- Celta suma 13 puntos en el torneo.
- Villarreal suma 15 puntos en el torneo.