Dónde ver EN VIVO Real Madrid vs. Sevilla por LaLiga 2026/27: hora, canales de TV y streaming online

Hoy se juega el Real Madrid vs. Sevilla por LaLiga 2026/27. Entérate por dónde ver gratis este cotejo, vía TV y streaming online en internet.

El Real Madrid recibe este domingo 18 de octubre de 2026 al Sevilla FC en el Estadio Santiago Bernabéu por la jornada 9 de LaLiga 2026/27. El equipo merengue busca consolidar su liderato en casa, mientras que el conjunto andaluz llega con la intención de dar la sorpresa y sumar en un escenario exigente.

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¿Cómo llega el Real Madrid al partido?

El club madrileño afronta este compromiso con la meta de mantener la solidez defensiva y la efectividad ofensiva. Tras una serie de triunfos consecutivos, la escuadra local intenta seguir firme en la parte alta de la tabla de posiciones.

Real Madrid recibe como local a Sevilla por LaLiga. (Foto: X).

El comando técnico evalúa mantener su esquema habitual en la zona creativa. La velocidad en las transiciones rápidas será clave para romper las líneas defensivas del rival.

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¿Cómo llega el Sevilla al Santiago Bernabéu?

El conjunto hispalense llega a la capital española con la necesidad de rescatar puntos fuera de casa. Tras haber mostrado momentos de buen fútbol en las fechas previas, el equipo busca mayor regularidad en su juego colectivo.

La estrategia visitante apostará por mantener el orden táctico en la mitad de la cancha. Aprovechar las jugadas a balón parado y los contragolpes será fundamental para generar peligro.

Historial reciente entre Real Madrid y Sevilla

Los enfrentamientos entre madrileños y sevillistas suelen ofrecer partidos intensos y con varias oportunidades de gol. El Real Madrid mantiene una racha favorable jugando en condición de local ante los andaluces en las últimas temporadas.

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En su último cruce por el torneo local, la victoria fue para el cuadro merengue por un marcador apretado de 1-0. El Sevilla intentará cortar esa racha reciente y sumar en la capital.

Horarios confirmados del Real Madrid vs. Sevilla

El partido se jugará a las 21:00 horas en el tiempo local de España. Repasa el horario oficial de inicio según tu país:

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Perú, Colombia, Ecuador: 14:00 horas

México (Centro): 13:00 horas

Argentina, Chile, Uruguay: 16:00 horas

Estados Unidos (Este / Pacífico): 15:00 horas / 12:00 horas

España: 21:00 horas

Canales de TV y streaming online para ver el partido

La cobertura en directo para ver el encuentro estará disponible a través de diversas cadenas internacionales:

Sudamérica: Transmisión en televisión por la señal de ESPN y en plataforma digital a través de Disney+.

México: Emisión en vivo por el canal Sky Sports y online por la aplicación Sky+.

España: Televisado por la señal de Movistar LaLiga (M+ LaLiga) y streaming por Movistar Plus+.

Estados Unidos: Cobertura en español e inglés por ESPN Deportes, ABC, ESPN+ y Fubo.

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