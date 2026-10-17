La joya peruana de 19 años que se acerca a la Bundesliga alemana

Tiene nacionalidad alemana, pero ha jugado para las juveniles de la Selección Peruana. En su último partido, dio un paso gigante para llegar a la liga alemana.

Así como Fabio Gruber está haciendo sus primeras armas en la Bundesliga alemana, otro joven peruano se acerca para tener su propia chance. Este es el caso de Philipp Eisele Yupanqui, un joven peruano-alemán, que ya tiene partidos con las juveniles de ‘La Bicolor, pero que dio un paso más en su club, Eintracht Frankfurt.

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Philipp Eisele Yupanqui es hijo de madre peruana y se desempeña actualmente en las juveniles del Eintracht Frankfurt. En los últimos días, dio un paso importante para acercarse a la gran chance de jugar por la Bundesliga alemana. Debutó en el equipo reserva donde jugó 12 minutos en la derrota 1-0 ante el Mannheim.

🚨 Debut de Philipp Eisele Yupanqui 🇩🇪🇵🇪 con el Eintracht Frankfurt II 🇩🇪 | El central de madre peruana jugó su primer partido en la cuarta división alemana en la derrota 0-1 ante el Mannheim.



A los 19 años da un gran paso en su camino al primer equipo de la Bundesliga. Jugó un… — Gian Franco Zelaya (@gianfzelaya) October 15, 2026

Tras llegar al equipo de Frankfurt en 2022, cuatro años después, le llega la chance de jugar en el equipo reserva, un paso importante que le permite crecer de cara al profesionalismo. Es uno de los ‘eurocausas’ bien perfilados para desarrollar una buena carrera.

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Philipp Eisele Yupanqui, con posibilidades de jugar el Sudamericano Sub 20

Eisele Yupanqui tiene 19 años y es categoría 2007. Por lo tanto, está en edad para disputar el Sudamericano Sub 20 en 2027, que se jugará en los meses de enero y febrero. La gran incógnita pasaría por ver si desde el Eintracht Frankfurt le permiten disputar el certamen.

Ante un evidente crecimiento, la postura del jugador, quien se desempeña como defensor central y también puede hacerlo como volante ancla, también será importante. Ha elegido representar a Perú en las categorías juveniles (tiene partidos con la Sub 17, Sub 18 y Sub 20), pero si para el Eintracht es importante su desarrollo, dependerá de lo que defina el jugador.

Por lo pronto, el futbolista aprovecha todas las oportunidades que le da este conjunto alemán, donde ha llegado a ser capitán en juveniles. Eso habla de su gran personalidad, algo necesario para crecer como futbolista.

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El fútbol alemán vuelve a ser cuna en Europa para futbolistas peruanos. Fabio Gruber ya se ha consolidado como futbolista del primer equipo del Mainz 05. En tanto, Felipe Chávez tuvo un gran desempeño en las juveniles del Bayern Múnich y, actualmente, está en Segunda División a préstamo, jugando en el Magdeburg. Ahora, Eisele Yupanqui se abre camino con chances de que, a mediano plazo, pueda jugar en el primer equipo del Eintracht.

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