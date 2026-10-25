Dónde ver EN VIVO Real Sociedad vs. Levante por la jornada 10 de la LaLiga: TV y streaming online

Real Sociedad y Levante se enfrentan este domingo 25 de octubre, en el Reale Arena, por la jornada 10 de la LaLiga. Los detalles de la televisación.

Real Sociedad recibe a Levante este domingo 25 de octubre desde las 12:30 hora de Perú. El encuentro, correspondiente a la jornada 10 de la LaLiga, se disputará en el Reale Arena. Hay equipo que llega lanzado y otro que empieza a asomar la cabeza después de un arranque flojo: la Real Sociedad encadenó tres victorias seguidas y el Levante festejó goleada en su última salida como local.

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El quinto puesto está en juego para los donostiarras, que miran de reojo los puestos europeos, mientras el Levante intenta despegarse de la mitad de la tabla con un envión anímico reciente.

La actualidad de ambos equipos

La Real Sociedad atraviesa su mejor racha del campeonato: después de los dos triunfos ante Deportivo La Coruña y Valencia, liquidó 5-2 su visita a Málaga y llegó a 16 puntos en nueve fechas, quinta en la tabla. El funcionamiento ofensivo viene en ascenso y eso explica por qué llega como favorita a este cruce.

El Levante, en cambio, tuvo un empate con sabor a poco ante Deportivo (1-1) y otro con mucho gol frente a Sevilla (3-3), pero se sacudió esa inconsistencia goleando 3-1 al Athletic Bilbao de local. Son 10 puntos y el puesto 13, pero el equipo muestra que puede hacerle daño a cualquiera cuando juega en casa.

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El historial entre Real Sociedad y Levante

El historial entre ambos está muy parejo: de 32 encuentros, el Levante ganó 11, la Real Sociedad 10 y hubo 11 empates, con una diferencia de goles mínima a favor del equipo vasco (41 contra 35). La última vez que se vieron las caras, en abril de 2026, la Real Sociedad se impuso 2-0, aunque el antecedente previo había sido un empate 1-1 jugado en Levante.

Últimos 10 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo 04/04/2026 Real Sociedad vs. Levante 2-0 Primera División 20/12/2025 Levante vs. Real Sociedad 1-1 Primera División 06/05/2022 Levante vs. Real Sociedad 2-1 Primera División 28/08/2021 Real Sociedad vs. Levante 1-0 Primera División 07/03/2021 Real Sociedad vs. Levante 1-0 Primera División 19/12/2020 Levante vs. Real Sociedad 2-1 Primera División 06/07/2020 Levante vs. Real Sociedad 1-1 Primera División 30/10/2019 Real Sociedad vs. Levante 1-2 Primera División 15/03/2019 Real Sociedad vs. Levante 1-1 Primera División 09/11/2018 Levante vs. Real Sociedad 1-3 Primera División

Horario del partido

Perú: 12:30 hs

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Por dónde ver el partido

Perú: DIRECTV Sports, DGO

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Sky Sports, Sky+, izzi Estados Unidos: ESPN Deportes, ESPN+, Fubo, ESPN App

ESPN Deportes, ESPN+, Fubo, ESPN App Centroamérica: ViX, Sky Sports

ViX, Sky Sports España: Movistar+, LaLiga TV Bar HD, M+ LALIGA TV

Tabla de posiciones

Todos los partidos de la jornada

Athletic Bilbao vs. Getafe — domingo 25 de octubre, 08:00 hs

Celta vs. Betis — domingo 25 de octubre, 10:15 hs

Barcelona vs. Real Madrid — domingo 25 de octubre, 15:00 hs

Sevilla vs. Osasuna — lunes 26 de octubre, 15:00 hs

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En síntesis