Dónde ver EN VIVO Real Sociedad vs. Levante por la jornada 10 de la LaLiga: TV y streaming online

Real Sociedad recibe a Levante este domingo 25 de octubre desde las 12:30 hora de Perú. El encuentro, correspondiente a la jornada 10 de la LaLiga, se disputará en el Reale Arena. Hay equipo que llega lanzado y otro que empieza a asomar la cabeza después de un arranque flojo: la Real Sociedad encadenó tres victorias seguidas y el Levante festejó goleada en su última salida como local.
El quinto puesto está en juego para los donostiarras, que miran de reojo los puestos europeos, mientras el Levante intenta despegarse de la mitad de la tabla con un envión anímico reciente.
La actualidad de ambos equipos
La Real Sociedad atraviesa su mejor racha del campeonato: después de los dos triunfos ante Deportivo La Coruña y Valencia, liquidó 5-2 su visita a Málaga y llegó a 16 puntos en nueve fechas, quinta en la tabla. El funcionamiento ofensivo viene en ascenso y eso explica por qué llega como favorita a este cruce.
El Levante, en cambio, tuvo un empate con sabor a poco ante Deportivo (1-1) y otro con mucho gol frente a Sevilla (3-3), pero se sacudió esa inconsistencia goleando 3-1 al Athletic Bilbao de local. Son 10 puntos y el puesto 13, pero el equipo muestra que puede hacerle daño a cualquiera cuando juega en casa.
El historial entre Real Sociedad y Levante
El historial entre ambos está muy parejo: de 32 encuentros, el Levante ganó 11, la Real Sociedad 10 y hubo 11 empates, con una diferencia de goles mínima a favor del equipo vasco (41 contra 35). La última vez que se vieron las caras, en abril de 2026, la Real Sociedad se impuso 2-0, aunque el antecedente previo había sido un empate 1-1 jugado en Levante.
Últimos 10 enfrentamientos
|Fecha
|Partido
|Resultado
|Torneo
|04/04/2026
|Real Sociedad vs. Levante
|2-0
|Primera División
|20/12/2025
|Levante vs. Real Sociedad
|1-1
|Primera División
|06/05/2022
|Levante vs. Real Sociedad
|2-1
|Primera División
|28/08/2021
|Real Sociedad vs. Levante
|1-0
|Primera División
|07/03/2021
|Real Sociedad vs. Levante
|1-0
|Primera División
|19/12/2020
|Levante vs. Real Sociedad
|2-1
|Primera División
|06/07/2020
|Levante vs. Real Sociedad
|1-1
|Primera División
|30/10/2019
|Real Sociedad vs. Levante
|1-2
|Primera División
|15/03/2019
|Real Sociedad vs. Levante
|1-1
|Primera División
|09/11/2018
|Levante vs. Real Sociedad
|1-3
|Primera División
Horario del partido
- Perú: 12:30 hs
Por dónde ver el partido
- Perú: DIRECTV Sports, DGO
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- Ecuador: DIRECTV Sports, DGO
- Colombia: DIRECTV Sports, DGO
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- Estados Unidos: ESPN Deportes, ESPN+, Fubo, ESPN App
- Centroamérica: ViX, Sky Sports
- España: Movistar+, LaLiga TV Bar HD, M+ LALIGA TV
Tabla de posiciones
Todos los partidos de la jornada
- Athletic Bilbao vs. Getafe — domingo 25 de octubre, 08:00 hs
- Celta vs. Betis — domingo 25 de octubre, 10:15 hs
- Barcelona vs. Real Madrid — domingo 25 de octubre, 15:00 hs
- Sevilla vs. Osasuna — lunes 26 de octubre, 15:00 hs
En síntesis
- Real Sociedad y Levante se enfrentan este domingo 25 de octubre por la jornada 10 de la LaLiga.
- El partido se transmitirá por DIRECTV Sports y DGO.
- Real Sociedad suma 16 puntos tras vencer a Málaga, Deportivo La Coruña y Valencia.
- Levante suma 10 puntos en el torneo.