Levante recibe a Racing de Santander este viernes 27 de noviembre desde las 15:00 hora de Perú. El encuentro, correspondiente a la jornada 14 de la LaLiga, se disputará en el Estadio Ciutat de Valencia.
Levante llega como favorito de local según las casas de apuestas, pero Racing de Santander tratará de dar el golpe.
La actualidad de ambos equipos
Levante viene de empatar 1-1 como local ante Elche. El equipo ocupa el puesto 15 con 12 puntos. Antes empató 0-0 como visitante ante Celta.
Racing de Santander ganó 3-2 como local ante Real Sociedad en la fecha anterior. Racing de Santander está 7° en la tabla con 17 puntos. Antes ganó 2-1 como visitante ante Málaga.
El historial entre Levante y Racing de Santander
Levante y Racing de Santander se enfrentaron 18 veces en los últimos años: 6 triunfos de Levante, 5 de Racing de Santander y 7 empates.
Últimos 10 enfrentamientos
|Fecha
|Partido
|Resultado
|Torneo
|06/04/2025
|Levante vs. Racing de Santander
|3-1
|Segunda División
|13/10/2024
|Racing de Santander vs. Levante
|1-0
|Segunda División
|20/04/2024
|Racing de Santander vs. Levante
|0-0
|Segunda División
|20/11/2023
|Levante vs. Racing de Santander
|2-4
|Segunda División
|25/03/2023
|Racing de Santander vs. Levante
|0-1
|Segunda División
|09/10/2022
|Levante vs. Racing de Santander
|0-1
|Segunda División
|04/02/2012
|Levante vs. Racing de Santander
|1-1
|Primera División
|11/09/2011
|Racing de Santander vs. Levante
|0-0
|Primera División
|10/04/2011
|Racing de Santander vs. Levante
|1-1
|Primera División
|21/11/2010
|Levante vs. Racing de Santander
|3-1
|Primera División
Horario del partido
- Perú: 15:00 hs
Por dónde ver el partido
- Perú: ESPN 4, Disney+ Premium
- Argentina: Disney+ Premium, ESPN4
- Chile: ESPN4, Disney+ Premium
- Ecuador: ESPN 4, Disney+ Premium
- Colombia: ESPN 4, Disney+ Premium
- Venezuela: ESPN 4, Disney+ Premium, inter
- México: Sky Sports, Sky+, izzi
- Estados Unidos: ESPN Deportes, ESPN+, Fubo, ESPN App
- Centroamérica: ViX, Sky Sports
- España: Movistar+, LaLiga TV Bar HD, M+ LALIGA TV
Tabla de posiciones
Todos los partidos de la jornada
- Betis vs. Rayo Vallecano — sábado 28 de noviembre, 08:00 hs
- Málaga vs. Athletic Bilbao — sábado 28 de noviembre, 10:15 hs
- Elche vs. Atlético de Madrid — sábado 28 de noviembre, 12:30 hs
- Real Madrid vs. Alavés — sábado 28 de noviembre, 15:00 hs
- Valencia vs. Osasuna — domingo 29 de noviembre, 08:00 hs
- Deportivo La Coruña vs. Barcelona — domingo 29 de noviembre, 10:15 hs
- Celta vs. Villarreal — domingo 29 de noviembre, 12:30 hs
- Real Sociedad vs. Sevilla — domingo 29 de noviembre, 15:00 hs
- Espanyol vs. Getafe — lunes 30 de noviembre, 15:00 hs
En síntesis
- Levante y Racing de Santander se enfrentan este viernes 27 de noviembre por la jornada 14 de la LaLiga.
- El partido se transmitirá por ESPN 4 y Disney+ Premium.
- Levante suma 12 puntos en el torneo.
- Racing de Santander suma 17 puntos en el torneo.