La insólita multa de 602 euros que recibió Barcelona por el caso Julián Álvarez

La sanción económica llega tras una denuncia del Atlético de Madrid ante la RFEF y la FIFA. Conoce más detalles y precisiones sobre este pago.

El caso Julián Álvarez le termina costando una multa al FC Barcelona. Si bien no se trata de un gran monto, sí queda en el expediente que el conjunto catalán no cumplió las reglas. Así, la denuncia del Atlético de Madrid ante la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) se hace efectiva y una vez que se resuelva el expediente, los ‘Culés’ deberán pagar.

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De acuerdo a lo informado por el diario AS, Barcelona deberá pagar una multa de solo 602 euros cuando se complete el expediente en la RFEF, luego de la denuncia del Atlético de Madrid. Para el conjunto ‘colchonero’, el Barça actuó a sus espaldas y la RFEF le daría la razón.

La denuncia del ‘Atleti’ ante la RFEF quedó infundada, pero no así la que realizó ante la FIFA. Según explicaron, el máximo organismo se declaró incompetente en esta disputa. Por lo pronto, la federación española sí ha constatado las charlas desde el Camp Nou con el jugador.

En Atlético de Madrid empiezan a perdonar a Julián Álvarez (Getty Images).

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Para la RFEF, se incumplió el artículo 133 del reglamento federativo, que refiere a obligaciones reglamentarias, consideradas leves. Por eso, la multa no supera las cuatro cifras. Lo que se terminó por definir es que el Barcelona tuvo que haber contactado por escrito con el Atlético de Madrid para negociar por Julián Álvarez.

Julián Álvarez pidió perdón a los hinchas de Atlético de Madrid

Esta sanción “simbólica” se conoce luego de que el propio Julián Álvarez pidió perdón a los hinchas de Atlético de Madrid por primera vez tras todo el escándalo ocurrido con su intención de salir directo al Barcelona. “Quería pedir disculpas a nuestra gente por mis palabras durante el Mundial, fueron una equivocación de mi parte”, dijo ante los micrófonos de Movistar.

"Quiero pedir disculpas a nuestra gente por mis palabras durante el Mundial. Fue una equivocación por mi parte. Yo como hincha también me hubiera enojado".



🎙️ Julián Álvarez rompe su silencio con @Rsierraplus en #DeportePlus. #LALIGAEASPORTS #LaCasaDelFútbol pic.twitter.com/IfOwx486Yj — Movistar Plus Deportes (@MPlusDeportes) October 24, 2026

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“Entiendo el enojo de la gente, yo también como hincha me hubiera enojado (…) Además por cómo me han bancado y me han apoyado siempre durante todos estos años, estas últimas últimas semanas también han sido muy generosos, así que eso lo valoro mucho”, manifestó el delantero argentino.

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