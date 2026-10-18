Las alineaciones confirmadas para Real Madrid vs. Sevilla por LaLiga 2026/27: formaciones, cambios y bajas

El partido de Real Madrid vs. Sevilla, ya tiene las alineaciones confirmadas. Conoce los detalles de este enfrentamiento, por LaLiga 2026/27.

El Estadio Santiago Bernabéu se prepara para presenciar un choque trascendental dentro de la novena jornada de LaLiga EA Sports. El Real Madrid mide fuerzas contra el Sevilla en un encuentro repleto de condicionantes y ajustes estratégicos desde el banquillo.

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El cuadro local buscará imponer condiciones ante su afición para mantenerse firme en la lucha por el liderato. Por su parte, la escuadra sevillista necesita puntuar en la capital para escalar posiciones en la tabla y encadenar una racha positiva en el torneo.

Las alineaciones confirmadas del Real Madrid vs. Sevilla. (Foto: X).

Un contexto de urgencias y rotaciones obligadas

Ambas plantillas disputan este compromiso con notables ausencias en sus filas habituales. Este escenario obliga a los entrenadores a mover fichas en sus esquemas tácticos para no perder competitividad.

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El conjunto blanco se presenta con una propuesta ofensiva adaptada a sus bajas recientes. Entretanto, la visita confía en su disciplina defensiva y la velocidad al contraataque como principales bazas para hacer daño en Chamartín.

Formaciones confirmadas para el partido

Real Madrid

Portero: Thibaut Courtois.

Defensas: Trent Alexander-Arnold, Ibrahima Konaté, Antonio Rüdiger, Álvaro Carreras.

Centrocampistas: Federico Valverde, Aurélien Tchouaméni, Arda Güler, Jude Bellingham, Yan Diomandé.

Delantero: Kylian Mbappé.

Entrenador: José Mourinho.

Sevilla FC

Portero: Odysseas Vlachodimos.

Defensas: Juan Iglesias, Andrés Castrín, Kike Salas, Gabriel Suazo.

Centrocampistas: Lucien Agoumé, Youssouf Fofana, Chidera Ejuke, Jon Guridi, Alfon González.

Delantero: Robbie Ure.

Entrenador: Luis García Plaza.

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Análisis del esquema y piezas clave

El Real Madrid estructura su planteamiento con un 4-2-3-1 en el que la dupla de Valverde y Tchouaméni sostiene el equilibrio medular. Más adelante, Bellingham ejercerá de enganche para asistir a un Mbappé que será la principal referencia goleadora.

El Sevilla repetirá la misma figura táctica con el objetivo de cerrar los espacios en la zona central. La pareja de pivotes integrada por Agoumé y Fofana resultará determinante para frenar las transiciones rápidas del rival.

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Bajas y sanciones de última hora

El equipo merengue salta al terreno de juego sin Rodrygo, Ferland Mendy, Éder Militão ni Raúl Asencio por diversas dolencias físicas. Tampoco está disponible Vinícius Júnior, quien debe cumplir una fecha de suspensión por acumulación de tarjetas.

El Sevilla tampoco cuenta con la totalidad de sus futbolistas para este desafío a domicilio. Marcão, Giorgi Kochorashvili y Miguel Sierra quedaron fuera de la convocatoria por lesión, mientras que Isaac Romero es baja obligada por sanción.

DATOS CLAVE

Real Madrid jugará ante Sevilla por la novena jornada de LaLiga EA Sports.

José Mourinho alineará a Kylian Mbappé como delantero titular en el Real Madrid.

Vinícius Júnior e Isaac Romero serán bajas en el partido por cumplir sanción.