Racing de Santander vs. Espanyol en vivo: dónde ver por TV y streaming online, por la jornada 10 de la LaLiga

Racing de Santander recibe a Espanyol este sábado 24 de octubre desde las 09:15 hora de Perú. El encuentro corresponde a la jornada 10 de la LaLiga.
Dos equipos parejos en la clasificación se cruzan por una fecha que puede moverlos de lugar.
La actualidad de ambos equipos
Racing de Santander perdió 0-2 como visitante ante Osasuna en la fecha anterior. Racing de Santander está 17° en la tabla con 8 puntos. Antes empató 2-2 como local ante Valencia.
En su último compromiso, Espanyol perdió 0-1 como local ante Atlético de Madrid. El conjunto marcha 16° con 8 puntos. Antes empató 1-1 como visitante ante Málaga.
El historial entre Racing de Santander y Espanyol
Racing de Santander y Espanyol se enfrentaron 36 veces en los últimos años: 10 triunfos de Racing de Santander, 14 de Espanyol y 12 empates.
Últimos 10 enfrentamientos
|Fecha
|Partido
|Resultado
|Torneo
|10/02/2024
|Racing de Santander vs. Espanyol
|2-0
|Segunda División
|19/08/2023
|Espanyol vs. Racing de Santander
|2-0
|Segunda División
|19/03/2012
|Espanyol vs. Racing de Santander
|3-1
|Primera División
|22/10/2011
|Racing de Santander vs. Espanyol
|0-1
|Primera División
|03/04/2011
|Espanyol vs. Racing de Santander
|1-2
|Primera División
|14/11/2010
|Racing de Santander vs. Espanyol
|0-0
|Primera División
|14/04/2010
|Racing de Santander vs. Espanyol
|3-1
|Primera División
|06/12/2009
|Espanyol vs. Racing de Santander
|0-4
|Primera División
|19/04/2009
|Espanyol vs. Racing de Santander
|1-0
|Primera División
|23/11/2008
|Racing de Santander vs. Espanyol
|3-0
|Primera División
Horario del partido
- Perú: 09:15 hs
Por dónde ver el partido
- Perú: Disney+ Premium
- Sudamérica: Disney+ Premium
- México: Sky Sports, Sky+, izzi
- Estados Unidos: ESPN Deportes, ESPN+, Fubo, ESPN App
- Centroamérica: ViX, Sky Sports
- España: DAZN, DAZN LaLiga, Movistar+, LaLiga TV Bar HD
Tabla de posiciones
Todos los partidos de la jornada
- Rayo Vallecano vs. Elche — sábado 24 de octubre, 07:00 hs
- Valencia vs. Villarreal — sábado 24 de octubre, 11:30 hs
- Atlético de Madrid vs. Deportivo La Coruña — sábado 24 de octubre, 14:00 hs
- Athletic Bilbao vs. Getafe — domingo 25 de octubre, 08:00 hs
- Celta vs. Betis — domingo 25 de octubre, 10:15 hs
- Real Sociedad vs. Levante — domingo 25 de octubre, 12:30 hs
- Barcelona vs. Real Madrid — domingo 25 de octubre, 15:00 hs
- Sevilla vs. Osasuna — lunes 26 de octubre, 15:00 hs
En síntesis
- Racing de Santander y Espanyol se enfrentan este sábado 24 de octubre por la jornada 10 de la LaLiga.
- El partido se transmitirá por Disney+ Premium.
- Racing de Santander suma 8 puntos en el torneo.
- Espanyol suma 8 puntos en el torneo.