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Racing de Santander vs. Espanyol en vivo: dónde ver por TV y streaming online, por la jornada 10 de la LaLiga

Racing de Santander y Espanyol se enfrentan este sábado 24 de octubre, por la jornada 10 de la LaLiga. Los detalles de la televisación.

Santander vs. Espanyol, LaLiga
Santander vs. Espanyol, LaLiga

Racing de Santander recibe a Espanyol este sábado 24 de octubre desde las 09:15 hora de Perú. El encuentro corresponde a la jornada 10 de la LaLiga.

Dos equipos parejos en la clasificación se cruzan por una fecha que puede moverlos de lugar.

La actualidad de ambos equipos

Racing de Santander perdió 0-2 como visitante ante Osasuna en la fecha anterior. Racing de Santander está 17° en la tabla con 8 puntos. Antes empató 2-2 como local ante Valencia.

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En su último compromiso, Espanyol perdió 0-1 como local ante Atlético de Madrid. El conjunto marcha 16° con 8 puntos. Antes empató 1-1 como visitante ante Málaga.

El historial entre Racing de Santander y Espanyol

Racing de Santander y Espanyol se enfrentaron 36 veces en los últimos años: 10 triunfos de Racing de Santander, 14 de Espanyol y 12 empates.

Últimos 10 enfrentamientos

FechaPartidoResultadoTorneo
10/02/2024Racing de Santander vs. Espanyol2-0Segunda División
19/08/2023Espanyol vs. Racing de Santander2-0Segunda División
19/03/2012Espanyol vs. Racing de Santander3-1Primera División
22/10/2011Racing de Santander vs. Espanyol0-1Primera División
03/04/2011Espanyol vs. Racing de Santander1-2Primera División
14/11/2010Racing de Santander vs. Espanyol0-0Primera División
14/04/2010Racing de Santander vs. Espanyol3-1Primera División
06/12/2009Espanyol vs. Racing de Santander0-4Primera División
19/04/2009Espanyol vs. Racing de Santander1-0Primera División
23/11/2008Racing de Santander vs. Espanyol3-0Primera División

Horario del partido

  • Perú: 09:15 hs

Por dónde ver el partido

  • Perú: Disney+ Premium
  • Sudamérica: Disney+ Premium
  • México: Sky Sports, Sky+, izzi
  • Estados Unidos: ESPN Deportes, ESPN+, Fubo, ESPN App
  • Centroamérica: ViX, Sky Sports
  • España: DAZN, DAZN LaLiga, Movistar+, LaLiga TV Bar HD

Tabla de posiciones

Todos los partidos de la jornada

  • Rayo Vallecano vs. Elche — sábado 24 de octubre, 07:00 hs
  • Valencia vs. Villarreal — sábado 24 de octubre, 11:30 hs
  • Atlético de Madrid vs. Deportivo La Coruña — sábado 24 de octubre, 14:00 hs
  • Athletic Bilbao vs. Getafe — domingo 25 de octubre, 08:00 hs
  • Celta vs. Betis — domingo 25 de octubre, 10:15 hs
  • Real Sociedad vs. Levante — domingo 25 de octubre, 12:30 hs
  • Barcelona vs. Real Madrid — domingo 25 de octubre, 15:00 hs
  • Sevilla vs. Osasuna — lunes 26 de octubre, 15:00 hs

En síntesis

  • Racing de Santander y Espanyol se enfrentan este sábado 24 de octubre por la jornada 10 de la LaLiga.
  • El partido se transmitirá por Disney+ Premium.
  • Racing de Santander suma 8 puntos en el torneo.
  • Espanyol suma 8 puntos en el torneo.
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