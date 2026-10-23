Rayo Vallecano vs. Elche: horario y dónde ver en vivo y online en Perú, por la jornada 10 de la LaLiga

Rayo Vallecano y Elche se enfrentan este sábado 24 de octubre, en el Vallecas Stadium, por la jornada 10 de la LaLiga. Los detalles de la televisación.

Rayo Vallecano recibe a Elche este sábado 24 de octubre desde las 07:00 hora de Perú. El encuentro, correspondiente a la jornada 10 de la LaLiga, se disputará en el Vallecas Stadium. Ninguno de los dos quiere mirar para abajo en la tabla y este sábado se juegan algo más que el orgullo. El que pierda se mete de lleno en zona de alarma.

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El Rayo Vallecano llega como favorito, pero necesita volver al triunfo después de dos semanas sin ganar. Para el Elche, que todavía no encontró continuidad, los puntos empiezan a pesar cada vez más.

La actualidad de ambos equipos

El Rayo Vallecano está 14° con 9 puntos en ocho partidos y no gana hace dos fechas: empató 1-1 de visitante ante Getafe y antes había igualado también 1-1 contra Osasuna. El único triunfo reciente que puede mostrar es el 2-1 ante Espanyol, ya hace varias semanas.

El Elche no la pasa mejor. Marcha 18° con 7 unidades en nueve presentaciones y lleva dos partidos seguidos sin convertir goles, con empates 0-0 ante Villarreal y Celta. El 3-1 ante Espanyol quedó lejos y el equipo necesita reencontrar la pegada.

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El historial entre Rayo Vallecano y Elche

El historial entre ambos tiene una diferencia clara: de 25 enfrentamientos, el Elche ganó 16 y el Rayo apenas 5, con 4 empates en el medio. La diferencia de gol también lo refleja, 44 a 27 a favor del equipo ilicitano.

En el último cruce, disputado en abril, el Rayo se impuso 1-0, pero antes de eso el Elche había golpeado con un contundente 4-0 que se repitió en dos temporadas distintas.

Últimos 10 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo 03/04/2026 Rayo Vallecano vs. Elche 1-0 Primera División 21/12/2025 Elche vs. Rayo Vallecano 4-0 Primera División 29/04/2023 Elche vs. Rayo Vallecano 4-0 Primera División 03/10/2022 Rayo Vallecano vs. Elche 2-1 Primera División 18/02/2022 Elche vs. Rayo Vallecano 2-1 Primera División 17/10/2021 Rayo Vallecano vs. Elche 2-1 Primera División 16/01/2021 Rayo Vallecano vs. Elche 2-0 Copa del Rey 08/03/2020 Rayo Vallecano vs. Elche 2-3 Segunda División 05/10/2019 Elche vs. Rayo Vallecano 1-1 Segunda División 21/01/2017 Rayo Vallecano vs. Elche 1-1 Segunda División

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Horario del partido

Perú: 07:00 hs

Por dónde ver el partido

Perú: Disney+ Premium

Disney+ Premium Sudamérica: Disney+ Premium

Disney+ Premium México: Sky Sports, Sky+, izzi

Sky Sports, Sky+, izzi Estados Unidos: ESPN Deportes, ESPN+, Fubo, ESPN App

ESPN Deportes, ESPN+, Fubo, ESPN App Centroamérica: ViX, Sky Sports

ViX, Sky Sports España: Movistar+, LaLiga TV Bar HD, M+ LALIGA TV

Tabla de posiciones

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Todos los partidos de la jornada

Racing de Santander vs. Espanyol — sábado 24 de octubre, 09:15 hs

Valencia vs. Villarreal — sábado 24 de octubre, 11:30 hs

Atlético de Madrid vs. Deportivo La Coruña — sábado 24 de octubre, 14:00 hs

Athletic Bilbao vs. Getafe — domingo 25 de octubre, 08:00 hs

Celta vs. Betis — domingo 25 de octubre, 10:15 hs

Real Sociedad vs. Levante — domingo 25 de octubre, 12:30 hs

Barcelona vs. Real Madrid — domingo 25 de octubre, 15:00 hs

Sevilla vs. Osasuna — lunes 26 de octubre, 15:00 hs

En síntesis