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Rayo Vallecano vs. Elche: horario y dónde ver en vivo y online en Perú, por la jornada 10 de la LaLiga

Rayo Vallecano y Elche se enfrentan este sábado 24 de octubre, en el Vallecas Stadium, por la jornada 10 de la LaLiga. Los detalles de la televisación.

Vallecano vs. Elche, LaLiga
Vallecano vs. Elche, LaLiga

Rayo Vallecano recibe a Elche este sábado 24 de octubre desde las 07:00 hora de Perú. El encuentro, correspondiente a la jornada 10 de la LaLiga, se disputará en el Vallecas Stadium. Ninguno de los dos quiere mirar para abajo en la tabla y este sábado se juegan algo más que el orgullo. El que pierda se mete de lleno en zona de alarma.

El Rayo Vallecano llega como favorito, pero necesita volver al triunfo después de dos semanas sin ganar. Para el Elche, que todavía no encontró continuidad, los puntos empiezan a pesar cada vez más.

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La actualidad de ambos equipos

El Rayo Vallecano está 14° con 9 puntos en ocho partidos y no gana hace dos fechas: empató 1-1 de visitante ante Getafe y antes había igualado también 1-1 contra Osasuna. El único triunfo reciente que puede mostrar es el 2-1 ante Espanyol, ya hace varias semanas.

El Elche no la pasa mejor. Marcha 18° con 7 unidades en nueve presentaciones y lleva dos partidos seguidos sin convertir goles, con empates 0-0 ante Villarreal y Celta. El 3-1 ante Espanyol quedó lejos y el equipo necesita reencontrar la pegada.

El historial entre Rayo Vallecano y Elche

El historial entre ambos tiene una diferencia clara: de 25 enfrentamientos, el Elche ganó 16 y el Rayo apenas 5, con 4 empates en el medio. La diferencia de gol también lo refleja, 44 a 27 a favor del equipo ilicitano.

En el último cruce, disputado en abril, el Rayo se impuso 1-0, pero antes de eso el Elche había golpeado con un contundente 4-0 que se repitió en dos temporadas distintas.

Últimos 10 enfrentamientos

FechaPartidoResultadoTorneo
03/04/2026Rayo Vallecano vs. Elche1-0Primera División
21/12/2025Elche vs. Rayo Vallecano4-0Primera División
29/04/2023Elche vs. Rayo Vallecano4-0Primera División
03/10/2022Rayo Vallecano vs. Elche2-1Primera División
18/02/2022Elche vs. Rayo Vallecano2-1Primera División
17/10/2021Rayo Vallecano vs. Elche2-1Primera División
16/01/2021Rayo Vallecano vs. Elche2-0Copa del Rey
08/03/2020Rayo Vallecano vs. Elche2-3Segunda División
05/10/2019Elche vs. Rayo Vallecano1-1Segunda División
21/01/2017Rayo Vallecano vs. Elche1-1Segunda División

Horario del partido

  • Perú: 07:00 hs

Por dónde ver el partido

  • Perú: Disney+ Premium
  • Sudamérica: Disney+ Premium
  • México: Sky Sports, Sky+, izzi
  • Estados Unidos: ESPN Deportes, ESPN+, Fubo, ESPN App
  • Centroamérica: ViX, Sky Sports
  • España: Movistar+, LaLiga TV Bar HD, M+ LALIGA TV

Tabla de posiciones

Todos los partidos de la jornada

  • Racing de Santander vs. Espanyol — sábado 24 de octubre, 09:15 hs
  • Valencia vs. Villarreal — sábado 24 de octubre, 11:30 hs
  • Atlético de Madrid vs. Deportivo La Coruña — sábado 24 de octubre, 14:00 hs
  • Athletic Bilbao vs. Getafe — domingo 25 de octubre, 08:00 hs
  • Celta vs. Betis — domingo 25 de octubre, 10:15 hs
  • Real Sociedad vs. Levante — domingo 25 de octubre, 12:30 hs
  • Barcelona vs. Real Madrid — domingo 25 de octubre, 15:00 hs
  • Sevilla vs. Osasuna — lunes 26 de octubre, 15:00 hs

En síntesis

  • Rayo Vallecano y Elche se enfrentan este sábado 24 de octubre por la jornada 10 de la LaLiga.
  • El partido se transmitirá por Disney+ Premium.
  • Rayo Vallecano suma 9 puntos en el torneo.
  • Elche suma 7 puntos en el torneo.
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