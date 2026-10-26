Sevilla vs. Osasuna en vivo: dónde ver por TV y streaming online, por la jornada 10 de la LaLiga

Sevilla y Osasuna se enfrentan este lunes 26 de octubre, en el Estadio Ramón Sanchez Pizjuan, por la jornada 10 de la LaLiga. Los detalles de la televisación.

Sevilla recibe a Osasuna este lunes 26 de octubre desde las 15:00 hora de Perú. El encuentro, correspondiente a la jornada 10 de la LaLiga, se disputará en el Estadio Ramón Sanchez Pizjuan. El Sevilla llega golpeado después de una goleada en contra y necesita reaccionar antes de que la distancia con los puestos europeos empiece a pesar. Osasuna, en cambio, se guarda un envión anímico que le puede servir justo en Nervión.

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Para el local es una chance de cortar una racha floja y no perderle pisada a la zona alta. Para Osasuna, sumar de visitante le daría un respiro en la tabla después de un andar irregular.

La actualidad de ambos equipos

El Sevilla viene de caer 1-4 como visitante ante Real Madrid, un golpe que se suma al empate 3-3 frente a Levante y a la derrota 1-3 en casa contra Barcelona. Son nueve fechas en las que el equipo mostró más dudas que certezas, aunque la sexta posición todavía lo mantiene cerca de los puestos importantes.

Osasuna llega con otro ánimo: ganó 2-0 de local ante Racing de Santander en su última presentación, después de una paliza 2-5 sufrida ante Betis y un empate 1-1 frente a Rayo Vallecano. La victoria le permitió cortar la mala racha justo antes de viajar a Sevilla, aunque en la tabla sigue más atrás que su rival de turno.

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El historial entre Sevilla y Osasuna

El cruce tiene historia larga: 53 partidos jugados, con ventaja para el Sevilla que ganó 22 veces por 17 de Osasuna y 14 empates. En goles también manda el local histórico, con 65 contra 50.

Los últimos duelos vienen parejos. El más reciente lo ganó Osasuna 2-1, pero antes hubo un triunfo del Sevilla por la mínima y otro de Osasuna también por 1-0. Los encuentros previos terminaron igualados, señal de que el historial reciente no tiene un dominador claro.

Últimos 10 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo 26/04/2026 Osasuna vs. Sevilla 2-1 Primera División 08/11/2025 Sevilla vs. Osasuna 1-0 Primera División 24/04/2025 Osasuna vs. Sevilla 1-0 Primera División 02/12/2024 Sevilla vs. Osasuna 1-1 Primera División 28/01/2024 Sevilla vs. Osasuna 1-1 Primera División 23/09/2023 Osasuna vs. Sevilla 0-0 Primera División 26/02/2023 Sevilla vs. Osasuna 2-3 Primera División 25/01/2023 Osasuna vs. Sevilla 2-1 Copa del Rey 12/08/2022 Osasuna vs. Sevilla 2-1 Primera División 05/02/2022 Osasuna vs. Sevilla 0-0 Primera División

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Horario del partido

Perú: 15:00 hs

Por dónde ver el partido

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En síntesis