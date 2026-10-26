Sevilla vs. Osasuna en vivo: dónde ver por TV y streaming online, por la jornada 10 de la LaLiga

Sevilla recibe a Osasuna este lunes 26 de octubre desde las 15:00 hora de Perú. El encuentro, correspondiente a la jornada 10 de la LaLiga, se disputará en el Estadio Ramón Sanchez Pizjuan. El Sevilla llega golpeado después de una goleada en contra y necesita reaccionar antes de que la distancia con los puestos europeos empiece a pesar. Osasuna, en cambio, se guarda un envión anímico que le puede servir justo en Nervión.
Para el local es una chance de cortar una racha floja y no perderle pisada a la zona alta. Para Osasuna, sumar de visitante le daría un respiro en la tabla después de un andar irregular.
La actualidad de ambos equipos
El Sevilla viene de caer 1-4 como visitante ante Real Madrid, un golpe que se suma al empate 3-3 frente a Levante y a la derrota 1-3 en casa contra Barcelona. Son nueve fechas en las que el equipo mostró más dudas que certezas, aunque la sexta posición todavía lo mantiene cerca de los puestos importantes.
Osasuna llega con otro ánimo: ganó 2-0 de local ante Racing de Santander en su última presentación, después de una paliza 2-5 sufrida ante Betis y un empate 1-1 frente a Rayo Vallecano. La victoria le permitió cortar la mala racha justo antes de viajar a Sevilla, aunque en la tabla sigue más atrás que su rival de turno.
El historial entre Sevilla y Osasuna
El cruce tiene historia larga: 53 partidos jugados, con ventaja para el Sevilla que ganó 22 veces por 17 de Osasuna y 14 empates. En goles también manda el local histórico, con 65 contra 50.
Los últimos duelos vienen parejos. El más reciente lo ganó Osasuna 2-1, pero antes hubo un triunfo del Sevilla por la mínima y otro de Osasuna también por 1-0. Los encuentros previos terminaron igualados, señal de que el historial reciente no tiene un dominador claro.
Últimos 10 enfrentamientos
|Fecha
|Partido
|Resultado
|Torneo
|26/04/2026
|Osasuna vs. Sevilla
|2-1
|Primera División
|08/11/2025
|Sevilla vs. Osasuna
|1-0
|Primera División
|24/04/2025
|Osasuna vs. Sevilla
|1-0
|Primera División
|02/12/2024
|Sevilla vs. Osasuna
|1-1
|Primera División
|28/01/2024
|Sevilla vs. Osasuna
|1-1
|Primera División
|23/09/2023
|Osasuna vs. Sevilla
|0-0
|Primera División
|26/02/2023
|Sevilla vs. Osasuna
|2-3
|Primera División
|25/01/2023
|Osasuna vs. Sevilla
|2-1
|Copa del Rey
|12/08/2022
|Osasuna vs. Sevilla
|2-1
|Primera División
|05/02/2022
|Osasuna vs. Sevilla
|0-0
|Primera División
Horario del partido
- Perú: 15:00 hs
Por dónde ver el partido
- Perú: Disney+ Premium, ESPN 5
- Argentina: ESPN3, Disney+ Premium
- Chile: ESPN, Disney+ Premium
- Ecuador: Disney+ Premium, ESPN 5
- Colombia: Disney+ Premium, ESPN 5
- Venezuela: Disney+ Premium, ESPN 5, inter
- México: Sky Sports, Sky+, izzi
- Estados Unidos: ESPN Deportes, ESPN+, Fubo, ESPN App
- Centroamérica: ViX, Sky Sports
- España: Movistar+, LaLiga TV Bar HD, M+ LALIGA TV
Tabla de posiciones
En síntesis
- Sevilla y Osasuna se enfrentan este lunes 26 de octubre por la jornada 10 de la LaLiga.
- El partido se transmitirá por Disney+ Premium y ESPN 5.
- Sevilla suma 14 puntos en el torneo.
- Osasuna suma 11 puntos en el torneo.