Valencia y Osasuna se enfrentan este domingo 29 de noviembre, en el Estadio Mestalla, por la jornada 14 de la LaLiga. Los detalles de la televisación.

Valencia recibe a Osasuna este domingo 29 de noviembre desde las 08:00 hora de Perú. El encuentro, correspondiente a la jornada 14 de la LaLiga, se disputará en el Estadio Mestalla. El Valencia necesita puntos con urgencia para despegarse de la zona baja y no quiere otro tropiezo en casa. Osasuna, más cómodo en la tabla, llega con la chance de meterle presión a un rival que no termina de arrancar.

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Son apenas tres puntos los que separan a ambos, pero el partido pesa distinto para cada lado: uno pelea por escapar del descenso y el otro mira hacia arriba sin sobresaltos.

La actualidad de ambos equipos

El Valencia viene de una victoria ajustada en Vallecas que le cortó una mala racha, aunque el póker que le metió el Real Madrid en Mestalla todavía duele. Con 12 puntos en 13 fechas y puesto 17, cada partido en casa se juega como una final chica.

Osasuna llega entonado después de ganarle a Málaga y de rescatar un empate ante Athletic Bilbao. Está 14°, con 15 unidades, una posición que le permite jugar con algo más de calma que su rival de turno.

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El historial entre Valencia y Osasuna

El historial favorece claramente al Valencia, que ganó 25 de los 48 cruces por apenas 10 de Osasuna, con 13 empates en el medio. La diferencia de gol también es amplia, 73 contra 40, aunque en los enfrentamientos más recientes la cosa estuvo pareja: hubo triunfos para ambos lados y hasta un 3-3 que mostró que ninguno regala nada. El duelo más reciente, de hecho, lo ganó el Valencia por la mínima.

Últimos 10 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo 01/03/2026 Valencia vs. Osasuna 1-0 Primera División 24/08/2025 Osasuna vs. Valencia 1-0 Primera División 02/03/2025 Osasuna vs. Valencia 3-3 Primera División 24/09/2024 Valencia vs. Osasuna 0-0 Primera División 15/04/2024 Osasuna vs. Valencia 0-1 Primera División 27/08/2023 Valencia vs. Osasuna 1-2 Primera División 11/03/2023 Valencia vs. Osasuna 1-0 Primera División 07/10/2022 Osasuna vs. Valencia 1-2 Primera División 16/04/2022 Valencia vs. Osasuna 1-2 Primera División 12/09/2021 Osasuna vs. Valencia 1-4 Primera División

Horario del partido

Perú: 08:00 hs

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Por dónde ver el partido

Perú: DIRECTV Sports, DGO

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ESPN Deportes, ESPN+, Fubo, ESPN App Centroamérica: ViX, Sky Sports

ViX, Sky Sports España: DAZN, DAZN LaLiga, DAZN LaLiga 2, Movistar+, LaLiga TV Bar HD

Tabla de posiciones

Todos los partidos de la jornada

Deportivo La Coruña vs. Barcelona — domingo 29 de noviembre, 10:15 hs

Celta vs. Villarreal — domingo 29 de noviembre, 12:30 hs

Real Sociedad vs. Sevilla — domingo 29 de noviembre, 15:00 hs

Espanyol vs. Getafe — lunes 30 de noviembre, 15:00 hs

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En síntesis