América de Cali e Internacional de Bogotá se vuelven a ver las caras en la Copa Colombia. Revisa horario, opciones de transmisión y más detalles.

América de Cali e Internacional de Bogotá definen al segundo finalista de la Copa Colombia 2026. Este martes 17 de noviembre se enfrentan en el partido de vuelta de las semifinales en el Estadio Pascual Guerrero de Cali. La ida terminó en favor de los ‘Diablos Rojos’ por 2-1 en condición de visitante, por lo que tienen una buena ventaja para alcanzar la definición.

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‘La Mechita’ llega a este encuentro tras haberle ganado 2-0 a Deportivo Pereira, con la clasificación a los cuadrangulares semifinales ya asegurada. Ahora, el equipo de David González busca llegar a la final para consolidarse como uno de los mejores de la temporada en Colombia.

¡GOLAZO Y REMONTADA DE @AmericadeCali ANTE INTER DE BOGOTÁ! Edson Tortolero pone el 2-1 del 'Escarlata'. #LACOPAxWIN 👹⚽🏆🔥 pic.twitter.com/ADeTkfpiRI — Win Sports (@WinSportsTV) November 11, 2026

Los ‘Cóndores’, por su parte, se quedaron afuera de la pelea por el título del Torneo Finalización y cerraron con una derrota 2-1 Boyacá Chicó. Ahora, los dirigidos por Ricardo Valiño quieren cerrar la temporada de la mejor manera, pero deben dar vuelta la serie para ello.

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¿A qué hora se juega América de Cali vs. Internacional de Bogotá?

América de Cali vs. Internacional de Bogotá, partido de vuelta de las semifinales de la Copa Colombia 2026, que se juega este martes 17 de noviembre, tiene los siguientes horarios de inicio:

5:30 PM | Estados Unidos (Hora del Pacífico)

| Estados Unidos (Hora del Pacífico) 7:30 PM | México, Guatemala, Nicaragua, Costa Rica, El Salvador y Honduras

| México, Guatemala, Nicaragua, Costa Rica, El Salvador y Honduras 8:30 PM | Canadá, Colombia, Ecuador, Panamá, Perú y Estados Unidos (Hora del Este)

| Canadá, Colombia, Ecuador, Panamá, Perú y Estados Unidos (Hora del Este) 9:30 PM | Bolivia y Venezuela

| Bolivia y Venezuela 10:30 PM | Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay

| Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay 2:30 AM | España (miércoles 18 de noviembre)

¿Dónde ver EN VIVO América de Cali vs. Internacional de Bogotá?

El partido entre América de Cali e Internacional de Bogotá, que se disputa en el Estadio Pascual Guerrero de Cali tiene transmisión en vivo por Win Play para toda Colombia.

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