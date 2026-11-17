Chile y Colombia disputan el segundo partido entre sí de esta fecha FIFA. Conoce horario, opciones de transmisión y más detalles del encuentro.

Chile y Colombia se enfrentan este martes 17 de noviembre desde las 8:00 P.M. hora local (6:00 P.M. de Colombia y Perú) en un partido amistoso internacional, correspondiente a la fecha FIFA de noviembre. Este es el segundo duelo entre ambas selecciones en esta ventana internacional, pero en esta ocasión, el escenario elegido es el Estadio Monumental de Santiago de Chile.

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Colombia ganó el primer duelo, disputado en el Estadio Pascual Guerrero de Cali. Fue triunfo por 1-0 con gol en contra de Guillermo Maripán. Para este enfrentamiento, ambos equipos planean algunas modificaciones. Aunque, desde el lado de Néstor Lorenzo, haría pruebas de nombre.

Chile, por su parte, con Nicolás Córdova como DT interino, haría un cambio en su formación, ya que dejaría la línea de 3 defensores, para probar una línea de 4. Para ello, se sumaría una opción de ataque más para hacerle frente nuevamente a su rival y pueda darle una alegría a su público.

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¿Dónde ver EN VIVO Chile vs. Colombia?

El partido entre las selecciones Chile y Colombia, que se disputa en el Estadio Monumental de Santiago de Chile, tiene transmisión en vivo por TV y streaming online. Mira dónde ver en cada país:

Chile: Mega , Mega 2 y MegaGO

, y Colombia: Caracol TV , Gol Caracol YouTube , RCN TV , RCN App y RCN YouTube

, , , y Argentina: DSports y DGO

y Ecuador: El Canal del Fútbol , ECDF Partidos YouTube , ECDF App y ECDF Web

, , y Uruguay: DSports 4 y DGO

y México: Nación Deportes

Estados Unidos: Fanatiz

Canadá: Fanatiz

¿A qué hora se juega Chile vs. Colombia?

Chile vs. Colombia, partido amistoso correspondiente a la fecha FIFA de noviembre, que se juega este martes 17 de noviembre, tiene los siguientes horarios de inicio:

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3:00 P.M. | Estados Unidos (Hora del Pacífico)

| Estados Unidos (Hora del Pacífico) 5:00 P.M. | México, Guatemala, Nicaragua, Costa Rica, El Salvador y Honduras

| México, Guatemala, Nicaragua, Costa Rica, El Salvador y Honduras 6:00 P.M. | Canadá, Colombia, Ecuador, Panamá, Perú y Estados Unidos (Hora del Este)

| Canadá, Colombia, Ecuador, Panamá, Perú y Estados Unidos (Hora del Este) 7:00 P.M. | Bolivia y Venezuela

| Bolivia y Venezuela 8:00 P.M. | Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay

| Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay 12:00 A.M. | España (miércoles 18 de noviembre)

Alineaciones para Chile vs. Colombia

CHILE: Lawrence Vigouroux; Felipe Loyola, Jonathan Villagra, Guillermo Maripán, Gabriel Suazo; Rodrigo Echeverría, Vicente Pizarro; Darío Osorio, Maximiliano Gutiérrez, Lucas Cepeda; y Gonzalo Tapia. DT: Nicolás Córdova.

Lawrence Vigouroux; Felipe Loyola, Jonathan Villagra, Guillermo Maripán, Gabriel Suazo; Rodrigo Echeverría, Vicente Pizarro; Darío Osorio, Maximiliano Gutiérrez, Lucas Cepeda; y Gonzalo Tapia. DT: Nicolás Córdova. COLOMBIA: Aldair Quintana; Daniel Múñoz, Davinson Sánchez, Jhon Lucumí, Juan Cabal; Jefferson Lerma, Gustavo Puerta; Jhon Arias, Yáser Asprilla, Camilo Mena; y Luis Suárez. DT: Néstor Lorenzo.

DATOS CLAVE

[17 de noviembre] Chile y Colombia juegan un amistoso en el Estadio Monumental.

Chile y Colombia juegan un amistoso en el Estadio Monumental. [Victoria 1-0] obtuvo Colombia en el primer duelo por autogol de Guillermo Maripán.

obtuvo Colombia en el primer duelo por autogol de Guillermo Maripán. [Línea de 4] probará Chile en defensa con su DT interino Nicolás Córdova.