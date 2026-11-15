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Liga de Naciones

España vs. Inglaterra: horario y dónde ver en vivo y online en Perú, por la fecha 6 de la Liga de Naciones

España e Inglaterra se enfrentan este domingo 15 de noviembre, por la fecha 6 de la Liga de Naciones. Los detalles de la televisación.

Spain vs. England, Liga de Naciones
Spain vs. England, Liga de Naciones

España recibe a Inglaterra este domingo 15 de noviembre desde las 14:45 hora de Perú. El encuentro corresponde a la fecha 6 de la Liga de Naciones. No hay margen de error ni necesidad de inventar motivación: España e Inglaterra se cruzan con el primer puesto del grupo como premio directo. Ninguna de las dos perdió en lo que va de esta fase, así que algo tiene que ceder.

Ganar acá no solo da puntos, también manda un mensaje antes de que se terminen de definir los cruces de la Liga de Naciones. Para España significa estirar una ventaja que ya es cómoda; para Inglaterra, la última chance de meterse en la pelea por la cima.

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La actualidad de ambos equipos

España llega como líder del grupo, con 15 puntos en cinco fechas y una racha perfecta que incluye triunfos afuera ante República Checa y Croacia antes de cerrar con otra victoria como visitante en Praga. El funcionamiento viene sólido y la confianza, también: no perdió ni empató en todo el certamen.

Inglaterra está quinta pero no por mal rendimiento: viene de goleadas y resultados contundentes, con un 7-0 a Croacia como visitante y un 3-0 como local ante República Checa. El problema es que España le sacó ventaja en la tabla pese a que ambos acumulan triunfos consecutivos, y ahora necesita un golpe directo para meter presión en la cima.

El historial entre España e Inglaterra

El historial entre ambas selecciones es parejo pero con ligera ventaja inglesa: de 29 enfrentamientos, Inglaterra ganó 14 y España 12, con 4 empates. En goles también manda Inglaterra, 48 contra 37.

En el enfrentamiento más reciente, de septiembre de este año, España se impuso 3-2 jugando como visitante. Antes de eso la historia se reparte entre ambos, con duelos ajustados y pocas goleadas, lo que confirma que cada vez que se cruzan el margen suele ser mínimo.

Últimos 10 enfrentamientos

FechaPartidoResultadoTorneo
26/09/2026Inglaterra vs. España2-3UEFA Nations League
14/07/2024España vs. Inglaterra2-1UEFA European Championship
15/10/2018España vs. Inglaterra2-3UEFA Nations League
08/09/2018Inglaterra vs. España1-2UEFA Nations League
15/11/2016Inglaterra vs. España2-2Friendlies
13/11/2015España vs. Inglaterra2-0Friendlies
12/11/2011Inglaterra vs. España1-0Friendlies
11/02/2009España vs. Inglaterra2-0Friendlies
06/02/2007Inglaterra vs. España0-1Friendlies
16/11/2004España vs. Inglaterra1-0Friendlies

Horario del partido

  • Perú: 14:45 hs

Por dónde ver el partido

Tabla de posiciones

Todos los partidos de la fecha

  • Letonia vs. Armenia — domingo 15 de noviembre, 09:00 hs
  • Chipre vs. Montenegro — domingo 15 de noviembre, 09:00 hs
  • Finlandia vs. San Marino — domingo 15 de noviembre, 12:00 hs
  • Bielorrusia vs. Albania — domingo 15 de noviembre, 12:00 hs
  • Croacia vs. República Checa — domingo 15 de noviembre, 14:45 hs
  • Francia vs. Turquía — domingo 15 de noviembre, 14:45 hs
  • Bélgica vs. Italia — domingo 15 de noviembre, 14:45 hs
  • Kazajistán vs. Eslovaquia — lunes 16 de noviembre, 10:00 hs
  • Islas Feroe vs. Moldavia — lunes 16 de noviembre, 10:00 hs
  • Islandia vs. Luxemburgo — lunes 16 de noviembre, 12:00 hs
  • Estonia vs. Bulgaria — lunes 16 de noviembre, 12:00 hs
  • Suiza vs. Escocia — lunes 16 de noviembre, 14:45 hs
  • Macedonia del Norte vs. Eslovenia — lunes 16 de noviembre, 14:45 hs
  • Grecia vs. Serbia — lunes 16 de noviembre, 14:45 hs
  • Alemania vs. Países Bajos — lunes 16 de noviembre, 14:45 hs
  • Polonia vs. Suecia — martes 17 de noviembre, 14:45 hs
  • Bosnia y Herzegovina vs. Rumania — martes 17 de noviembre, 14:45 hs
  • Irlanda vs. Kosovo — martes 17 de noviembre, 14:45 hs
  • Israel vs. Austria — martes 17 de noviembre, 14:45 hs
  • Ucrania vs. Georgia — martes 17 de noviembre, 14:45 hs
  • Hungría vs. Irlanda del Norte — martes 17 de noviembre, 14:45 hs
  • Gales vs. Portugal — martes 17 de noviembre, 14:45 hs
  • Dinamarca vs. Noruega — martes 17 de noviembre, 14:45 hs

En síntesis

  • España e Inglaterra se enfrentan este domingo 15 de noviembre por la fecha 6 de la Liga de Naciones.
  • El partido se transmitirá por Disney+ Premium.
  • España suma 15 puntos tras vencer a República Checa, Croacia y República Checa.
  • Inglaterra suma 12 puntos tras vencer a Croacia, República Checa y Croacia.
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