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Liga de Naciones

Inglaterra vs. Croacia: horario y dónde ver en vivo y online en Perú, por la fecha 5 de la Liga de Naciones

Inglaterra y Croacia se enfrentan este jueves 12 de noviembre, por la fecha 5 de la Liga de Naciones. Los detalles de la televisación.

England vs. Croatia, Liga de Naciones
England vs. Croatia, Liga de Naciones

Inglaterra recibe a Croacia este jueves 12 de noviembre desde las 14:45 hora de Perú. El encuentro corresponde a la fecha 5 de la Liga de Naciones. Hace apenas un mes Inglaterra le metió siete sin respuesta a Croacia, y ahora tiene la chance de repetir la dosis en casa. Para los croatas es una nueva oportunidad de mostrar que aquel resultado fue una excepción y no una tendencia.

El partido no define gran cosa en la tabla, pero sirve para confirmar si lo de octubre fue un golpe de suerte o el reflejo real de la distancia entre ambos equipos en este momento.

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La actualidad de ambos equipos

Inglaterra llega invicta y goleadora, con tres triunfos consecutivos que incluyen ese 7-0 ante el propio rival de esta noche. Está octava en la clasificación general con 9 puntos en 4 partidos, una producción que la deja cómoda y con margen para seguir probando variantes sin sobresaltos.

Croacia, en cambio, no logra enderezar el rumbo: viene de perder los tres últimos compromisos, incluida una caída en casa ante España y la humillante derrota por 7-0 justamente contra Inglaterra. Está 41ª con apenas 3 puntos, y necesita con urgencia un resultado que le devuelva algo de confianza antes de que la racha negativa se vuelva costumbre.

El historial entre Inglaterra y Croacia

El historial entre ambos es amplio, con 13 antecedentes, y marca una clara superioridad inglesa: 8 victorias contra 3 de Croacia y 2 empates. La diferencia de gol también lo confirma, 33 a 15 a favor de los ingleses.

En los enfrentamientos más recientes esa tendencia se profundizó. El último antecedente fue justamente ese 7-0 de octubre, y antes Inglaterra también se había impuesto 4-2. Croacia no le gana a este rival desde 2018.

Últimos 10 enfrentamientos

FechaPartidoResultadoTorneo
03/10/2026Croacia vs. Inglaterra0-7UEFA Nations League
17/06/2026Inglaterra vs. Croacia4-2FIFA World Cup
13/06/2021Inglaterra vs. Croacia1-0UEFA European Championship
18/11/2018Inglaterra vs. Croacia2-1UEFA Nations League
12/10/2018Croacia vs. Inglaterra0-0UEFA Nations League
11/07/2018Croacia vs. Inglaterra2-1FIFA World Cup
09/09/2009Inglaterra vs. Croacia5-1UEFA World Cup Qualifiers
10/09/2008Croacia vs. Inglaterra1-4UEFA World Cup Qualifiers
21/11/2007Inglaterra vs. Croacia2-3UEFA European Championship Qualifiers
11/10/2006Croacia vs. Inglaterra2-0UEFA European Championship Qualifiers

Horario del partido

  • Perú: 14:45 hs

Por dónde ver el partido

Tabla de posiciones

Todos los partidos de la fecha

  • Armenia vs. Chipre — jueves 12 de noviembre, 12:00 hs
  • Turquía vs. Bélgica — jueves 12 de noviembre, 12:00 hs
  • Montenegro vs. Letonia — jueves 12 de noviembre, 14:45 hs
  • San Marino vs. Bielorrusia — jueves 12 de noviembre, 14:45 hs
  • Albania vs. Finlandia — jueves 12 de noviembre, 14:45 hs
  • República Checa vs. España — jueves 12 de noviembre, 14:45 hs
  • Italia vs. Francia — jueves 12 de noviembre, 14:45 hs
  • Moldavia vs. Kazajistán — viernes 13 de noviembre, 12:00 hs
  • Luxemburgo vs. Estonia — viernes 13 de noviembre, 14:45 hs
  • Bulgaria vs. Islandia — viernes 13 de noviembre, 14:45 hs
  • Eslovaquia vs. Islas Feroe — viernes 13 de noviembre, 14:45 hs
  • Eslovenia vs. Suiza — viernes 13 de noviembre, 14:45 hs
  • Escocia vs. Macedonia del Norte — viernes 13 de noviembre, 14:45 hs
  • Serbia vs. Alemania — viernes 13 de noviembre, 14:45 hs
  • Países Bajos vs. Grecia — viernes 13 de noviembre, 14:45 hs
  • Kosovo vs. Israel — sábado 14 de noviembre, 09:00 hs
  • Georgia vs. Hungría — sábado 14 de noviembre, 12:00 hs
  • Noruega vs. Gales — sábado 14 de noviembre, 12:00 hs
  • Suecia vs. Bosnia y Herzegovina — sábado 14 de noviembre, 14:45 hs
  • Rumania vs. Polonia — sábado 14 de noviembre, 14:45 hs
  • Austria vs. Irlanda — sábado 14 de noviembre, 14:45 hs
  • Irlanda del Norte vs. Ucrania — sábado 14 de noviembre, 14:45 hs
  • Portugal vs. Dinamarca — sábado 14 de noviembre, 14:45 hs

En síntesis

  • Inglaterra y Croacia se enfrentan este jueves 12 de noviembre por la fecha 5 de la Liga de Naciones.
  • El partido se transmitirá por ESPN2 y Disney+ Premium.
  • Inglaterra suma 9 puntos tras vencer a República Checa, Croacia y República Checa.
  • Croacia suma 3 puntos en el torneo.
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