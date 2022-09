¡Grande Gabi! Gabriel Costa se reencontró con el gol en el fútbol chileno. El futbolista peruano anotó el 4-0 momentáneo de Colo Colo en el triunfo ante Unión Española por el Liga Profesional de Fútbol del país sureño.

El peruano no desaprovechó un tiro desde los doce pasos y definió de gran manera para vencer al guardameta rival. Sobre los 66' del encuentro el árbitro sancionó un penal a favor del 'Cacique', el ex Sporting Cristal no dudó y asumió la responsabilidad de ejecutar el disparo.

Gabriel Costa: el gol del peruano con Colo Colo