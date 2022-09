EN VIVO | EN DIRECTO | ONLINE Barcelona vs Viktoria Plzen este miércoles 7 de septiembre por la primera fecha del grupo C de la Champions League

Empieza a completarse la primera fecha de la Champions League y este miércoles 7 de septiembre se vivirán los cotejos que restan. En ese escenario, FC Barcelona vs Viktoria Plzen EN VIVO y EN DIRECTO jugarán en el Camp Nou por la fecha 1 del grupo C.

Teniendo en cuenta que FC Barcelona ha tenido un interesante inicio en LaLiga, el cuadro español ha logrado interesantes resultados como el 3-0 al Sevilla, el 4-0 al Valladolid, el 4-1 a la Real Sociedad y cayó empatando 0-0 ante Rayo Vallecano.

Por su lado, Viktoria Plzen llega en un sensacional momento. Habiendo conseguido cuatro victorias en la Liga Checa, el visitante tendrá que demostrar su contundencia ante un gigante del plante como el FC Barcelona y más en el Camp Nou.

En lo que respecta a duelos directos, FC Barcelona y Viktoria Plzen se han enfrentado en dos oportunidades, ganando ambas el cuadro español, el cuadro del delantero polaco Robert Lewandowski parte como gran favorito en el Camp Nou.

"Es un rival muy directo, nos complicarán a balón parado y para nosotros es vital empezar bien. Tenemos que cambiar el chip, El objetivo principal es competir, clasificarse, dejar buenas sensaciones. Y soñar es gratis: ¿por qué no podemos ganar esta competición?", comentó en conferencia de prensa Xavi Hernández.

Barcelona vs Viktoria Plzen se medirán este miércoles 7 de septiembre por la primera fecha del grupo C de la Champions League. Chocando en el Camp Nou, podrás seguir el partido EN VIVO y EN DIRECTO por la señal ONLINE de ESPN y Star Plus + o por la APP de ESPN y DAZN.

Barcelona vs Viktoria Plzen: horarios en el mundo

Argentina - 16:00 PM.

Alemania - 21:00 PM.

Bolivia - 15:00 PM.

Brasil - 16::00 PM.

Canadá - 15:00 PM.

Chile - 15:00 PM.

Colombia - 14::00 PM.

Costa Rica - 13:00 PM.

Dinamarca - 21:00 PM.

Ecuador - 14:00 PM.

El Salvador - 13:00 PM.

Estados Unidos - 12:00 PM.

Francia - 21:00 PM.

Guatemala - 13:00 PM.

Honduras - 13:00 PM.

Italia - 21:00 PM.

Irlanda - 20:00 PM.

México - 14:00 PM.

Nicaragua - 13:00 PM.

Noruega - 21:00 PM.

Panamá - 14:00 PM.

Paraguay - 16:00 PM.

Perú - 14:00 PM.

Portugal 21:00 PM.

R. Dominicana 15:00 PM.

R. Unido 20:00 PM.

Suecia 21:00 PM.

Venezuela - 15:00 PM.

Barcelona vs Viktoria Plzen: canales de transmisión en el mundo

VTR: 153 (SD) - 842 (HD)

DTV: 626 (SD) - 1626 (HD)

ENTEL: 216 (HD)

CLARO: 176 (SD) - 476 (HD)

GTD/TELSUR: 86 (SD) - 854 (HD)

MOVISTAR: 495 (SD) - 887 (HD)

TU VES: 108 (HD) - 512 (HD)

ZAPPING: 92 (HD)

Streaming: Star+

Barcelona vs Viktoria Plzen: probables alineaciones

Viktoria Plzen: Jindrich Stanek; Libor Holik, Lukas Hejda, Ludek Pernica, Milan Havel; Lukas Kalvach, Ales Cermak, Jhon Mosquera, Jan Sykora, Adam Vikanova; Fortune Bassey

Barcelona: Marc ter Stegen; Sergi Roberto, Jules Koundé, Andreas Christensen, Marcos Alonso; Franck Kessie, Frenkie de Jong, Pedri; Ferran Torres, Ansu Fati, Robert Lewandowski