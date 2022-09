Un nuevo día en la oficina para Bayern Múnich, porque tras el regreso de los torneos locales por el paro de selecciones, el cuadro bávaro sumó una clara victoria ante Bayer Leverkusen.

El Súper campeón de la Bundesliga volvió a los triunfos en el torneo alemán, porque en el Allianz Arena dio cuenta de manera contundente del elenco de las Aspirinas, por 4-0.

La gran figura de la jornada fue la joven estrella Jamal Musiala, quien empezó con su show a los 3 minutos, dando una asistencia para la apertura de la cuenta del zurdo Leroy Sané.

En los 17' el experimentado Thomas Müller le dio un lindo pase a Musiala para que anote el segundo, mientras que el tercero llegó en los 39', con un zurdazo de Sadio Mané, tras una jugada del propio niño genio de los bávaros.

El tanto final del compromiso llegó tarde, a los 84', cuando el arquero finlandés Lukas Hradecky cometió un error, el cual aprovechó Müller para anotar su gol.

Bayern Múnich, de esta forma, vuelve a la pelea en la Bundesliga, porque quedó en el segundo lugar de la tabla con 15 puntos, dos menos que el sorprendente Unión Berlín, que además tiene un partido menos.

La previa

El Bayern de Múnich buscará poner fin a una racha de cuatro partidos de liga sin ganar cuando se enfrente al Bayer Leverkusen el viernes por la tarde (1:30 PM - HORA PERUANA). El Bayer Leverkusen, por su parte, solo ha ganado uno de sus siete partidos de Bundesliga en lo que va de temporada, y llega al Allianz Arena en la 15ª posición de la tabla.

Manuel Neuer y Leon Goretzka se perdieron los partidos de la Liga de Naciones de Alemania contra Hungría e Inglaterra después de contraer coronavirus, pero el dúo debería poder volver a la acción para el Bayern este fin de semana. Sin embargo, se espera que Lucas Hernández, Kingsley Coman y Bouna Sarr permanezcan fuera de juego por lesiones durante al menos unas semanas más, lo que reduce las opciones de selección de Nagelsmann mientras busca encontrar una fórmula ganadora una vez más.

Habiendo sido titular en uno de los últimos cinco partidos de liga del Bayern, Serge Gnabry podría ser seleccionado desde el principio para proporcionar más ventaja en el último tercio, con Thomas Muller potencialmente perdiendo su lugar como resultado. El Bayer Leverkusen, por su parte, viajará sin Andrey Lunev, Exequiel Palacios, Florian Wirtz, Amine Adli y Karim Bellarabi por lesión.

La ausencia esperada de Lunev debido a una lesión en el tendón de la corva le niega a Seoane la oportunidad de dejar a Hradecky si así lo desea después de una mala racha de su capitán, con el portero de tercera opción Niklas Lomb sin experiencia en el nivel superior. Seoane podría cambiar a cinco defensas para el viaje a Múnich, con Jeremie Frimpong y Mitchel Bakker actuando como laterales, lo que permitiría a Callum Hudson-Odoi y Moussa Diaby combinarse en áreas más centrales detrás de Patrik Schick.

POSIBLES ALINEACIONES BAYERN MÚNICH VS. BAYER LEVERKUSEN:

XI BAYERN MÚNICH: Neuer; Pavard, De Ligt, Upamecano, Davies; Kimmich, Goretzka; Sane, Musiala, Gnabry; Mane.

XI BAYER LEVERKUSEN: Hradecky; Kossounou, Tah, Tapsoba; Frimpong, Andrich, Demirbay, Bakker; Hudson-Odoi, Diaby; Schick.

¿CUÁNDO SE JUGARÁ EL BAYERN MÚNICH VS. BAYER LEVERKUSEN?

Bayern Múnich será local ante Bayer Leverkusen este viernes 30 de septiembre a la (1:30 PM - HORA PERUANA). Como local en el 'Allianz Arena' por la jornada 8 de la Bundesliga 2022-23.

¿QUÉ CANAL PASARÁ EL PARTIDO ENTRE BAYERN MÚNICH VS. BAYER LEVERKUSEN?

Argentina ESPN Argentina, Star+

Bolivia ESPN, Star+

Chile Star+, Fox Sports 1 Chile

Colombia Star+, ESPN

Ecuador ESPN, Star+

Guatemala Sky HD

Internacional Bet365, Onefootball

México Sky HD, Blue To Go Video Everywhere

Panamá Sky HD

Paraguay Star+, ESPN

Perú Star+, ESPN

España Movistar+, Movistar Liga de Campeones

Estados Unidos ESPN+

Uruguay Star+, ESPN

Venezuela Star+, ESPN