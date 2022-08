El delantero argentino tuvo una pelea sumamente polémica con el defensa peruano. Continúa la historia de Darío Benedetto vs. Carlos Zambrano.

Carlos Zambrano es un jugador que termina siendo temperamental dentro de la cancha, y esta situación con Darío Benedetto no se puede pasar por alto. Porque no tuvo tiempo para reaccionar afuera, según cuentan los periodistas que hacen la cobertura diaria de Boca Juniors. Esta discusión entre ambos jugadores, tuvo un origen. Y acá te lo contamos.

Fuera del inicio de cómo se gestó la disputa entre ambos profesionales, hay un contexto posterior que también vamos a comentar. No por lo que se dice entre pasillos, sino por lo que cuenta un medio de comunicación muy importante, referente del periodismo deportivo argentino. 'El León' fue el que peor la pasó, pero 'El Pipa' asumió sus culpas, según leeremos a continuación.

¿Qué originó la pelea entre Darío Benedetto y Carlos Zambrano?

Según cuenta TyC Sports, la situación se manejó de la siguiente manera: "La discusión habría comenzado por las recriminaciones de Benedetto una vez finalizado el primer tiempo. "Si nosotros estamos mirando la pelota cuando tiran los centros, nos van a hacer el gol boludo. Tomen marcas", se le alcanzó a leer los labios cuando los futbolistas se agruparon en el círculo central".

¿Qué hizo Darío Benedetto después de golpear a Carlos Zambrano?

Basándonos en la misma fuente, luego de toda la polémica, apareció el detalle más importante de este artículo: "Las primeras palabras en el hotel fueron de Hugo Ibarra para pedir explicaciones y el Pipa pidió disculpas tras reconocer su equivocación: el peruano las aceptó y deslizó que no podía volver a ocurrir algo así. Luego llegó el turno de Riquelme con durísimas palabras por lo sucedido en ese entretiempo".

De la misma manera, y para cerrar este ambiente de polémica. En las últimas horas, se conoció que Juan Román Riquelme sancionará a ambos jugadores de manera interna con no permitirles jugar algunos partidos, junto a un tema económico. Aún no se conocen las cantidades exactas, pero nos quedamos con la reacción de Darío Benedetto posterior a la agresión a Carlos Zambrano. Aceptó su culpa como caballero, y prometió no estar metido en otro problema de aquí en adelante. Veremos...