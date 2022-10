El mítico ex defensor central peruano en Boca Juniors, don Julio Meléndez, está muy feliz por el campeonato de Carlos Zambrano y Luis Advíncula.

Una leyenda cercana a todos nosotros de Boca Juniors y Selección Peruana, don Julio Meléndez, entregó una parte de su tiempo al 'Diario Depor' para hablar sobre el presente de sus compatriotas: Luis Advíncula y Carlos Zambrano. El referente de las décadas anteriores se mostró contento, feliz, y orgulloso por lo que están viviendo los dos jugadores en la Superliga Argentina.

Para 'El Peruano y su ballet' como se le conoce en tierras extranjeras, vivir como un hincha más el reciente título, lo tiene satisfecho: "Me siento muy feliz. Yo quisiera ver a once peruanos titulares en Boca Juniors. Felicito a Luis Advíncula y Carlos Zambrano por la decisión que tomaron de jugar por el más grande de Argentina. Como le dije a Carlos Zambrano, que dejara bien puesto el nombre de Perú. Yo lo hice durante seis años. Lo hice por el Perú, no por Julio Meléndez".

Explicó, según su experiencia, todo lo que significa el peruano a nivel internacional. Cómo nos ven, cuánto nos valoran, y por qué les va a bien al 'León', como también a 'Bolt' en el equipo 'azul y oro': "El fútbol peruano fue el triunfador. Fueron varios peruanos a Boca, también a Independiente con Percy Rojas y Eleazar Soria, y así hubo muchos, si me olvido de alguno que me disculpe, pero la felicidad más grande es cuando veo los partidos de Boca Juniors".

Asimismo, don Julio Meléndez contó que aconsejó a Carlos Zambrano cuando se enteró de su llegada al clásico rival de River Plate: "Le decía que diera íntegro. Él tiene las condiciones. Nosotros, los peruanos, tenemos unas condiciones tremendas para jugar al fútbol. Ahora se adaptó bien a lo que es Boca, igual Advíncula. Boca es una institución grande. Yo no fui a Europa, pero jugué en un grande de Sudamérica durante siete años. Me demostraron mucho cariño y respeto, lo mío era domingo a domingo".

Sobre la propuesta de renovación que le presentó Juan Román Riquelme a Carlos Zambrano, precisó esto para cerrar: "Es el deseo de todos como peruanos. Argentina es un medio competitivo, no solamente Boca Juniors, River, Independiente, Racing, todos, se juega todos los domingos con sesenta mil almas. Yo me asustaba cuando veía tanta gente, pero me quedé y jugué el primer partido de Reserva, y eran bravos. Yo jugaba con quince mil personas en Perú, pero en Argentina era con setenta mil".