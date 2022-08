Una buena noticia para Carlos Zambrano en Argentina. El defensa peruano, luego de haber cumplido con su sanción de dos partidos sin jugar, podrá volver a ser convocado para los próximos partidos de Boca Juniors.

El zaguero de la selección peruana tuvo que estar ausente por dos fechas debido a la sanción que el club le impuso luego de protagonizar una pelea con su compañero de equipo, Darío Benedetto.

Producto de este castigo, el 'León' estuvo ausente en el empate sin goles ante Rosario Central y en la agónica victoria como visitante del cuadro xeneize ante Defensa y Justicia.

De esta manera, el defensor podrá volver a ser citado por el profesor Hugo Ibarra, quien probablemente lo considere nuevamente dentro del equipo titular para el partido ante Atlético Tucumán del próximo domingo.

No obstante, desde argentina no aseguran su presencia desde el inicio, ya que Boca Juniors con la nueva pareja de centrales (Roncaglia y Figol) no encajó ningún gol en los últimos dos partidos. Este domingo sabremos el desenlace.