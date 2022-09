El caso Byron Castillo está lejos de llegar a su fin, porque la FIFA tomó la decisión de citar a declarar al defensor ecuatoriano, debido a la apelación presentado por Chile y Perú, tras la determinación inicial de no castigar a Ecuador por la supuesta falsificación de identidad.

Chilenos y peruanos esperan que sea castigada la Tri, para así entrar por la ventana a la Copa del Mundo de Qatar, que está a la vuelta de la esquina, porque arranca en los últimos días de noviembre.

Este hecho tiene nerviosos a los hinchas ecuatorianos, y el abogado defensor del lateral derecho de León, Andrés Holguín, les da calma, porque dice que es imposible que castiguen a su país.

"Este partido se puede jugar por tres días seguidos, 10 veces, y el resultado va a seguir siendo el mismo. Si el señor (refiriéndose a Eduardo Carlezzo) le quiere vender humo a su pueblo, este resultado va a seguir siendo favorable a la Federación Ecuatoriana por goleada", dijo el jurista a radio La Redonda de Ecuador.

Luego, señaló que "Byron Castillo nunca ha dejado de tener pasaporte ecuatoriano, su problema con el Registro Civil fue con la cédula. Para competir en competencias FIFA, se necesita el pasaporte".

Además, explica que existe la opción de que el jugador no viaje a Suiza para declarar ante la FIFA: "(Carlezzo) se ha pasado diciendo que tiene papeles y ahora están celebrando una declaración testimonial, lo que quiere decir que no tienen papeles. No tiene la obligación legal de comparecer, no es parte. En un juicio, si mis testigos deciden no ir, no los puedo obligar. No es como Estados Unidos".

"El jugador deberá aparecer por capricho del señor Eduardo Carlezzo a declarar si no tiene un papel y no sabe de qué se trata este proceso. No es noticia ni inconveniente, es muy probable que el jugador ni siquiera aparezca a declarar", cerró Holguín.