El Villarreal buscará lograr cuatro victorias seguidas en La Liga cuando viaje al Estadio Municipal de Balaídos el viernes por la tarde para enfrentarse al Celta de Vigo. La impresionante racha del Submarino Amarillo les ha dejado en la sexta posición de la tabla, a solamente un punto del Real Betis, cuarto clasificado, mientras que el Celta ocupa el puesto 16, solo un punto por delante de la zona de descenso.

Al ingresar al partido de liga del viernes pasado con Elche, Celta no había ganado en la máxima categoría de España desde principios de octubre, y la mala racha los dejó peligrosamente cerca de la zona de descenso. Sin embargo, los Sky Blues lograron asegurar tres enormes puntos la última vez, registrando una victoria por 1-0 en el Estadio Manuel Martínez Valero gracias a un gol tempranero de Iago Aspas.

Mientras tanto, el Villarreal llegará a este partido tras una victoria que levantó la moral sobre el campeón Real Madrid el pasado fin de semana. El penalti de Karim Benzema en el minuto 60 anuló un esfuerzo de Yeremy Pino para dejar empatados a los dos equipos, pero luego Gerard Moreno anotó un penalti propio para enviar a los de Quique Setién por delante, y los anfitriones se mantuvieron firmes para sumar tres puntos fundamentales.

El Celta no tenía preocupaciones por lesiones antes de su choque con Elche la última vez y ese sigue siendo el caso, y se espera que el entrenador en jefe Carvalhal tenga un equipo completo para este partido. Por la naturaleza de la actuación ante el Elche, parece probable que el equipo titular sea similar, si no idéntico, con un 5-3-2 con Aspas en el último tercio del campo.

Marcador: Celta de Vigo vs. Villarreal, por la jornada 17 de la Liga Española

Celta de Vigo vs. Villarreal: ¿Cuándo y a qué hora es el partido por la jornada 17 de la Liga Española?

El encuentro entre Celta de Vigo vs. Villarreal se jugará este viernes 13 de enero, a partir de las 15:00 horas de Perú.

Celta de Vigo vs. Villarreal: ¿Qué canal transmite el partido por la jornada 17 de la Liga Española?

