En el marco de la jornada 21 de la MLS, New York City se quedó con el clásico neoyorquino tras derrotar por la mínima diferencia al New York Red Bull. El cuadro dirigido por Nick Cushing logró un triunfo importante jugando en condición de visitante.

Nuestro compatriota Alexander Callens fue titular en el cuadro yankee y jugó durante todo el compromiso. El peruano tuvo una destacada participación en el encuentro y fue uno de los mejores en la zaga defensiva junto a Thiago Martins.

El partido al inicio fue muy cerrado y con mucha fricción en el mediocampo. Durante toda la primera mitad el marcador no se movió, y pese a que el equipo del peruano tenía más opciones, New York City no logró convertir ningún tanto en los primeros 45 minutos.

Para la segunda mitad, finalmente la escuadra celeste encontró el gol del triunfo por medio de Valentín Castellanos. El delantero argentino recepcionó de gran manera un pase de Santiago Rodríguez y venció la porterío del guardameta Carlos Miguel.

Con este resultado el equipo de Alexander Callens alcanzó los 38 puntos en la tabla de posiciones de la MLS. Asimismo, se encuentran a tan solo una unidad de Philadelphia Union que es el líder de su conferencia con 39 unidades.

New York City vs. New York Red Bull: el gol del triunfo