"El Rey de la Champions" es uno de los tantos apodos que tiene Cristiano Ronaldo, quien si se queda en Manchester United no va a jugar la Liga de Campeones en la campaña que ya arranca, es por ello que pide partir.

CR7 ha sonado en varios equipos en el presente mercado de pases, como Atlético Madrid e incluso PSG, pero no ha llegado a ningún acuerdo, y por ahora, no puede salir de los Diablos Rojos.

A Manchester llegó el exigente DT neerlandés Erik ten Hag, quien se fue en picada por el desempeño del portugués en los partidos de pretemporada, donde mostró que no está muy interesado en seguir en el club.

"No apruebo esto. Es inaceptable para todos. Somos un equipo y te tienes que quedar hasta el final", dijo el DT sobre Cristiano, quien se fue tras ser reemplazado en el entretiempo ante Rayo Vallecano.

Esta situación despertó la rabia de la prensa más amarillista del mundo, la inglesa, que aprovechó el momento para hacer trizas a Cristiano Ronaldo, con una dura portada.

El diario Star Sport no ocultó su molestía con el luso, y en una brutal portada hizo un juego de palabras con el habitual "grito" de guerra del goleador. "Siuuu later" es el titular, que sería la frase "see you later", es decir, "hasta luego".

El futuro de Cristiano Ronaldo está en duda, pero lo que parece más claro es que no quiere jugar en Manchester United.