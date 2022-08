Boca Juniors es un polvorín, y uno de los protagosnistas del mal ambiente en el cuadro argentino es el defensor peruano Carlos Zambrano, quien el pasado domingo se fue a los golpes con su compañero Darío Benedetto en el camarín.

Luego del entretiempo entre el cuadro Xeneize y Racing Club el Kaiser volvió al campo de juego con rastros de una pelea, porque tenía una marca en su cara, y tras el compromiso se confirmó que se fue a las manos con el Pipa.

La situación ha generado una ola de comentarios en Argentina, y uno de los que alzó la voz fue el ex defensor de Boca Cristian Traverso, quien como panelista en TyC Sports se fue en picada contra el delantero y defendió al crédito nacional.

"Estoy cansado de las disculpas (de Benedetto), eh. Estoy cansado. Disculpas por esto, por aquello, por lo otro... No te mandes más cagadas, hermano. Y listo. Déjate de joder. Me cansó. Es un excelente jugador, que me haga 50 goles por torneo, pero esto no suma nada", dijo de entrada el ex Universidad de Chile.

Luego, Traverso no tuvo reparos en decir que espera que Zambrano se cobre revancha con Benedetto, por el golpe que le dio en la cara.

"Yo si fuera Zambrano estaría pensando en qué momento lo voy a agarrar, en qué momento se la voy a dar. ¿Qué te vas a quedar como el vivo vos y yo soy el boludo? Yo en algún momento te la cobro", agregó.

"Quedó humillado (Zambrano) porque lo vigilantearon, otra vez. Lo vigilantean adentro de la cancha. Después se come un churrasco y tiene que salir a jugar...", cerróTraverso, apoyando con todo a Carlos Zambrano.