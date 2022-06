Por medio de su cuenta en Instagram, Edison Flores le dijo adiós a los fanáticos del DC United. Como se recuerda, hace un par de horas el Atlas de la Liga MX, confirmó mediante sus redes sociales el fichaje del jugador peruano. De esta manera, el 'Orejas' concretará su regreso al fútbol mexicano tras haber defendido anteriormente la camiseta del Monarcas Morelia.

"Tras 2 años y medio inolvidables, hoy me despido del DC United y de la hermosa ciudad de Washington. No quería dejar de agradecer tanto al club como a los fans, puesto que siempre me trataron con mucho cariño, tanto a mí como a mi familia. Agradezco su pasión y que nunca dejaron de creer en el equipo.

El fútbol me ha puesto un nuevo reto en mi carrera, pero nunca olvidaré al DC y a sus hinchas. Gracias por todo lo vivido en este tiempo", publicó el 'Orejas'.

"Estoy contento y feliz de llegar al actual bicampeón del fútbol mexicano, el Atlas. Mis cualidades como futbolista son dejarlo todo por el equipo al que represento y con Atlas no será la excepción", dijo Edison en una nota de prensa de los 'Rojinegros'.

Edison Flores, de 28 años de edad y mundialista en Rusia 2018, también formó parte del equipo peruano que falló en su objetivo de acudir a Qatar 2022 al caer ante Australia en el repechaje. Cabe recordar que el peruano ya sabe lo que es el fútbol mexicano, ya que desde agosto del 2018 hasta diciembre del 2019 jugó en el Monarcas Morelia, por lo que se adaptará rápido al ritmo del fútbol mexicano.