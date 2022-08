El último fin de semana, Boca Juniors no pasó del empate (0-0) ante Racing en La Bombonera, lo más resaltante de este encuentro sin goles, fue la pelea de Carlos Zambrano y Dario Benedetto en el entretiempo. Ambos jugadores salieron al campo de juego en la segunda mitad con señales de haberse agarrado a golpes. Es por ello que este miércoles el 'Kaiser' salió a contarlo todo en una entrevista.

“No ha sido nada grave, solo fue una hinchazón”, dijo en exclusiva el defensor de la Selección Peruana para el diario Trome, luego del entrenamiento programado con el club 'Xeneize'.

Luego el defensor peruano contó como fue que pasó esta pelea con su compañero. “Fue un guantazo, no me lo esperaba... Los compañeros nos agarraron de inmediato. En el camarín, él me pidió disculpas. Yo me contuve”, contó Zambrano.

Cabe resaltar que Carlos Zambrano y Dario Benedetto arrancaron este miércoles entrenándose en 'Casa Amarilla' junto a los futbolistas que no fueron convocados para este partido frente a Rosario Central y los que se vienen recuperando de distintas lesiones.

La historia de Zambrano en Instagram

El defensor central de 33 años hizo una publicación que parecía ser un mensaje pacificador para calmar un poco las aguas tras el enorme revuelo que causó la pelea con Benedetto. Sin duda alguna quiso dejar en claro que la todo fue producto de un momento en 'caliente' durante el partido, y además mostró que ya no tienen ninguna hinchazón en el rostro.