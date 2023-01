Desde el momento que un profesional está libre de contrato, existen diversas maneras de afrontar el futuro. En esta oportunidad hablamos sobre el buen Alexander Callens, quien en poco tiempo se metió en el corazón de los hinchas de la Selección Peruana. Iron Man, como se le conoce en los Estados Unidos, está suelto en plaza.

Formado en las calles del Callao, el defensor está ahora mismo sin una chance concreta. Sin embargo, se encuentra viendo opciones viables, las cuales pueden favorecerle a mediano plazo. Por eso se saluda este tiempo de silencio, por su parte, y qué mejor que recurrir a una fuente confiable.

El periodista deportivo peruano, qué más conoce a los peruanos que han sabido jugar en la MLS. Nos referimos al buen Alonso Contreras, popularmente conocido como, El Inca. Quien, en un despacho para Directv Sports, contó la firme sobre el presente y futuro del jugador preferido para la zaga nacional.

Ahí cuenta cómo va la situación del ex Sport Boys del Callao, quien supo jugar en la Real Sociedad: "Callens (Alexander) no tiene nada que ver con Boca. Hay algunas ofertas en Europa, pero sigue negociando su contrato con New York City. Se está hablando de su salario. Merece que sea considerado jugador franquicia".

Lo cierto es que desde Argentina se habló sobre un posible interés de Boca Juniors, serio, el cual hasta con revisión médica incluida, se estaba armando. Los próximos días serán claves para conocer el desenlace del jugador. Desde VIDENA hay un ojo encima sobre este caso, a todos nos interesa que le vaya bien.