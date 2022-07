Boca Juniors tiene en sus filas a los selecciones peruanos Luis Advíncula y Carlos Zambrano, quienes son clave en el elenco de la Ribera, pero a ellos se les puede sumar un jugador nacional más.

El 8 de julio en Bolavip informamos que el arquero de la Bicolor Pedro Gallese estaba pensando en un desafío mayor, porque quiere partir del Orlando City de la MLS y la opción de ir a Argentina suena fuerte.

El arquero titular del cuadro Xeneize es Agustín Rossi, y el ex Deportes Antofagasta, figura de los pupilos de Hugo Ibarra, aún no decide si renueva o no su vínculo, por ende empiezan a pensar en opciones.

Uno de los que suena fuerte para llegar a La Bombonera, según información que dio a conocer ESPN, es el peruano Pedro Gallese, quien puede así sumarse a sus compañeros de la selección Luis Advíncula y Carlos Zambrano.

Pero Gallese no es el único meta que está en carpeta de Boca, aunque sí es la opción más fuerte, por sobre el colombiano de Deportivo Independiente Medellín Andrés Mosquera, y el uruguayo de Nacional Sergio Rochet.

Pedro Gallese puede tener un nuevo desafío en su carrera y así dar un salto al poderoso Boca Juniors.