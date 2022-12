Lo triste de hoy, es la muerte del Rey Pelé. Quien ha dejado un enorme vacío en los corazones de todos los fanáticos del fútbol. El atacante brasileño es recordado por sus grandes jugadas, por lograr un campeonato mundial muy joven y tener tres copas de dicho torneo.

El astro de la verdeamarela ha dejado marcas insuperables en Sudamérica, superando los 1000 goles. Una de las selecciones que más lo enfrentó fue la de Perú, con la cual siempre fue protagonista de grandes encuentros.

Uno de los que siempre estuvo presente en esos duelos ante el scratch fue Héctor Chumpitaz, el Capitán de América, que contó una de las tantas anécdotas vividas con Pelé. Esto se conoció en el programa deportivo, Tiro Libre.

"La gente iba a los estadios para ver cuando yo jugaba contra Pelé", mencionó Chumpi.

También, el ex central de la Blanquirroja mencionó cómo era la reacción del 10 de Brasil, cuando lo fue a marcar fuerte: "Pelé estaba a punto de saltar para cabecear una pelota, venía retrocediendo, yo me paré y chocó conmigo. No agarró la pelota ni yo, él me preguntó si íbamos a jugar a la patada o al fútbol. Yo me puse malcriado y le dije 'a lo que quieras'", remarcó el ídolo de la U.