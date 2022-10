Celta de Vigo con Renato Tapia no encuentra el rumbo y cae por goleada ante la Real Valladolid

Lo que mal empieza, mal termina, dicen las personas con más experiencia dentro del deporte rey. Celta de Vigo no cerró bien la temporada pasada por una serie de rendimientos irregulares, debido a los cambios constantes del director técnico, quien no encontró al parecer su once de gala. Uno de los principales perjudicados fue un compatriota nuestro.

Renato Tapia pasó de ser un jugador referente, estrella, y considerado como posible pilar para las siguientes generaciones, terminó siendo relegado por el propio entrenador, debido a su preferencia por la Selección Peruana. Lo cual no terminó siendo una grata noticia para nosotros en el país, porque semana a semana veíamos a 'El Cabecita' en la zona de suplentes.

El volante de marca ex Feyenoord desde una pequeña discusión, según información de la prensa local, perdió terreno dentro de las consideraciones del 'Chacho' Coudet. Volviendo al presente, en la actualidad, contra el Real Valladolid, hace unos minutos, estuvo en cancha hasta el 67', siendo sustituido por el brasileño Gabri Veiga. Hasta ese entonces, su equipo ya estaba perdiendo por lejos.

Los goles del Real Valladolid fueron obra de Roque Mesa, Joaquín Fernández Moreno, Sergio León. El descuento del Celta de Vigo llegó gracias a Óscar Rodríguez. En la siguiente jornada, el Celta de Vigo de Renato Tapia deberá recibir como local al Getafe el lunes 24 de octubre a las (2:00 PM - HORA PERUANA). Por el lado del Real Valladolid, recibirá a la Real Sociedad el sábado 22 de octubre a las (9:15 AM - HORA PERUANA). Presente duro para nuestro 'capitán del futuro'.

PREVIA - REAL VALLADOLID VS. CELTA DE VIGO:

El Mundial está provocando que los torneos locales se "apuren", debido a lo apretado que está el calendario, por lo que esta semana hay fecha de las diferentes ligas, con peruanos como protagonistas.

Este miércoles el Celta de Vigo de Renato Tapia va por la recuperación en la Liga de España, cuando se mida ante Real Valladolid por la fecha 10°.

El volante peruano ha tenido muy poca regularidad en el elenco gallego, porque ha jugado apenas 435 minutos en la temporada, y su equipo lo necesita, porque viene de caer en los últimos dos encuentros.

Real Valladolid vs Celta de Vigo: marcador EN VIVO y EN DIRECTO por la fecha 10° de la Liga de España

Real Valladolid vs Celta de Vigo: ¿cuándo y a qué hora juegan por la fecha 10° de la Liga de España?

Real Valladolid vs Celta de Vigo se medirán este miércoles 19 de octubre, a partir de las 12:00 horas de Perú, en el estadio José Zorrilla de Valladolid.

Real Valladolid vs Celta de Vigo: ¿quién transmite por TV y streaming el encuentro por la fecha 10° de la Liga de España?

Real Valladolid vs Celta de Vigo podrá ser visto en Perú mediante la señal de DirecTV Sports, y por la aplicación DirecTV Go.