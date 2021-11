Renato Tapia es uno de os jugadores preferidos en el Celta de Vigo. El volante peruano brindó una entrevista a la prensa del club antes de enfrentarse contra el FC Barcelona por la fecha 13 de La Liga española. El seleccionado peruano habló sobre sus planes a futuro, en especial con el club celeste en donde se siente cómodo.

“Espero que pueda quedarme mucho. Me encanta la ciudad, me han recibido de la mejor manera. Hacía muchos años que no me sentía tan bien, no solo futbolísticamente, sino personalmente, anímicamente. Estoy dispuesto a dar y dejar lo mejor de mí por este club tan hermoso”, declaró Renato Tapia.

Renato Tapia llegó al Celta de Vigo con su pase libre desde los Países Bajos donde jugaba por el Feyenoord, escuadra en la que no tenía la continuidad que cualquier jugador quisiera. En España casi nadie conocía al peruano, pero con sus actuaciones dentro del terreno de juego los hinchas comenzaron a familiarizarse con su nombre.

Por la pandemia mundial los hinchas no podían ir a los estadios, ahora después de casi un año han vuelto a asistir a las graderías: “El año pasado no tuve la suerte de poder conocer al hincha, me hacían sentir el apoyo en las calles o en redes sociales. Ya sentirlo en el estadio, que la gente se emociona al vernos, es muy reconfortante”.

El volante peruano también habló sobre su nacionalización neerlandesa, pues tras jugar durante 6 años en esas tierras podría tramitar eso: “Estoy a la espera, aunque no estoy muy enfocado”. Con esta nacionalización, Renato Tapia dejaría de ocupar plaza de jugador extranjero y pasaría a ser un futbolista comunitario y también podría jugar con normalidad por la Selección Peruana.