El ex entrenador de la Bicolor confirmó que conversa con los dirigentes de Ecuador, para reemplazar a Gustavo Alfaro de cara a las eliminatorias.

El mejor entrenador de la selección peruana en los últimos años ha sido Ricardo Gareca, quien fue el único que logró el objetivo de llevar a la Bicolor a un Mundial, al clasificarla a Rusia 2018 y quedar a un paso de Qatar 2022.

Pese a los destacados números del Tigre al mando del combinado patrio no renovó su contrato, debido a que no llegó a acuerdo con Agustín Lozano y Juan Carlos Oblitas.

Más de medio año sin dirigir lleva el argentino, pero está a un paso de ser uno de los grandes rivales de Perú, porque negocia con la Federación Ecuatoriana de Fútbol para tomar a la Tri y reemplazar a Gustavo Alfaro.

El ex delantero contó toda la verdad, porque en diálogo con ESPN ratificó que está en conversaciones para llegar al cuadro de la mitad del mundo.

"Estoy abierto a lo que sea, con Ecuador estamos hablando. Me gustó el equipo y el trabajo que hizo Alfaro. Estamos charlando, yo ya he hablado con el presidente. Ahora, ellos están hablando con el abogado que maneja la cuestión personal mía", explicó Gareca.

Luego, afirmó que "hay predisposición de ambas partes para concretarlo. Dependerá de todos cerrarlo, ellos deben estar hablando también con otros técnicos".

Por último, Ricardo Gareca contó que quiere conversar con el ex DT de los ecuatorianos, Gustavo Alfaro, quien no renovó por diferencias con la FEF.

"Me gustaría tener una charla con Gustavo Alfaro, todavía no lo pude hacer. No solo por el respeto que le tengo, sino también porque él estuvo dos años en el proceso", cerró.