Santiago Ormeño fue oficializado hace unos días como nuevo jugador de Chivas de Guadalajara, pero no todo es felicidad para el atacante peruano, ya que desde su llegada, 'Ormedeus' se encuentra en el 'ojo de la tormenta', esto debido a que representa a la Selección Peruana y como se sabe, el 'Rebaño' es un equipo que por tradición solo contrata a jugadores mexicanos. Es por ello, que el delantero reveló que las críticas de los aficionados lo están lastimando.

La polémica se desató a raíz de que los aficionados de las Chivas pensaron que al representar al conjunto nacional de otro país, Ormeño no era mexicano; sin embargo, el artillero sí lo es, debido a que nació en México, por lo que no infringe los estatutos internos de la institución de no contratar a jugadores que no sean mexicanos por nacimiento. Aún sabiendo eso, fue atacado por los hinchas del 'Rebaño' porque consideran que lo de Chivas es una tradición y no les importa el lugar de origen del futbolista, sino que juega para Perú.

"Siento feo que me digan que no soy mexicano. Todos sabemos que soy mexicano, nací en la Ciudad de México. Tuve la bendición de ser seleccionado peruano y nada, también soy mexicano, por eso estoy aquí. Estoy muy contento y tengo que seguirme preparando y rendir instantáneamente, porque es lo que se necesita”, explicó el nuevo refuerzo del club de la Liga MX.

El exjugador de Puebla y León también es apuntado por su baja cuota goleadora en el último tiempo, ya que no anota desde el 20 de marzo, cuando le marcó un tanto al Mazatlán en la victoria del cuadro de Guanajuato por la jornada 11 de la Liga MX.

Cabe resaltar que Santiago Ormeño vivió sus primeros minutos con la camiseta de Chivas de Guadalajara, durante el compromiso del viernes pasado, donde el 'Rebaño' cayó contra la Juventus (0-2) en Las Vegas, en donde trató de generar ocasiones de peligro jugando de espalda a la portería rival, tratando de habilitar a sus compañeros que se encontraban mejor ubicados.