Solari enojado por lesión de Aquino con Perú: "No hemos tenido buenas experiencias"

La Selección Peruana jugará este viernes 28 de enero frente a Colombia, por la penúltima fecha doble de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo a Qatar 2022. Una de las bajas importantes para los dirigidos por el estratega argentino Ricardo Gareca será la del volante Pedro Aquino, quien se perderá ambos partidos de la ‘bicolor’ por una lesión sufrida en Lima.

Tras la lesión de Pedro Aquino, quien se ha sentido incómodo y molesto fue el técnico de ‘Las Águilas’, quien declaro sobre el tema: "Tendrá que volver y lo tendrá que valorar el cuerpo médico. Ojalá que no sea nada o que sea leve. Es un jugador muy importante del plantel y, recientemente, no hemos tenido buenas experiencias", explicó Santiago Solari.

Cabe recordar que el volante también salió lesionado en el encuentro entre Venezuela contra Perú, algo que puso furioso al presidente del América de México, así como a su técnico, ya que Pedro Aquino se perdió las finales de la Concachampions y no regresó a un terreno de juego hasta inicios del 2022, donde ha retomado ritmo futbolístico.

Finalmente, Santiago Solari no descarta realizar un nuevo esquema tras la lesión de Pedro Aquino, pues indica el técnico argentino que el volante es una pieza muy importante dentro de su equipo: "Ha sido duro no contar con él en la fase decisiva, en la fase de liguilla del semestre pasado y en la final de la Concachampions. Fue una baja muy dura. Esperemos que esté bien y, si no lo está, arreglárnosla para que se cure y competir lo mejor posible sin él".

El cuadro de ‘Las Águilas’ se comunicó inmediatamente con la Federación Peruana de Fútbol apenas se supo la lesión del futbolista. La orden desde México fue enviar rápidamente al jugador para poder ver con exactitud el problema que no deja estar al 100% a Pedro Aquino y evaluarlo con los médicos de la institución.