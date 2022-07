Si bien Santiago Ormeño ya pasó las pruebas médicas con Chivas, ayer no pudo hacer su primer entrenamiento con el 'Rebaño' debido a que aún no ha firmado su contrato. Según información de 'W Deportes Radio', esto se debe a que Eduardo López no ha podido renovar la extensión que le ofrece Chivas hasta el 2024, por lo que el jugador ha optado por seguir en Guadalajara, a pesar de que el club no lo tomarán en cuenta.

"Javier Eduardo López no ha renovado con Chivas y no quiere ir a Pachuca. De momento, 'La Chofis' desde ayer en la mañana dijo que no iba a renovar, que no iba a firmar, y de momento se está tambaleando lo de Ormeño. Los que dicen que son transacciones diferentes, si fuera así ante la negativa de López, Chivas ayer habría anunciado a Ormeño, pero todo esto se ha postergado, porque 'Chofis' no quiere ir a Pachuca", reveló el periodista José Hernández.

Ante esta negativa de 'Chofis', la directiva ha tenido que frenar en seco la llegada de Santiago Ormeño. Este lunes por la noche la dirigencia intentó nuevamente conseguir la rúbrica con Javier Eduardo López, hasta Pachuca le dijo que viajara este martes para integrarse con los 'Tuzos', pero de momento el zurdo de Torreón que tiene contrato hasta julio del próximo año, mantiene su postura de quedarse en las Chivas

Chivas de Guadalajara regresará a la actividad en la Liga MX este sábado a las 7:05 p.m. (hora peruana) en la cancha del Estadio Akron, en donde el 'Rebaño' tratará de conseguir sus primeros tres puntos del Torneo Apertura 2022, cuando reciban al Atlético de San Luis.