El fútbol internacional es un deporte que se basa en resultados, si las cosas van bien, no habrán problemas. Pero si la situación no mejora, seguramente, acciones como las siguientes se harán constantes. Boca Juniors es una jungla en la actualidad, y eso lo saben bien dos jugadores de nuestra Selección Peruana.

La plantilla principal del cuadro 'xeneize' habría cometido un error previo al partido por Copa Libertadores vs. Corinthians, exigiendo premios por clasificación, sin haber jugado el encuentro. Finalmente, perdieron ante los brasileños, y se desató la polémica más grande de los últimos tiempos.

Porque 'El Consejo de Fútbol' expuso a los referentes principales ante los hinchas, mediante los medios de comunicación tradicionales. Mediante informes en contra de los jugadores, mostrando los momentos donde no se comportaron a la altura, generaron en los seguidores un desprecio hacia el equipo principal.

Donde obviamente están dos jugadores que nos interesan de sobremanera. Porque son cotidianos convocados a la Selección Peruana, y seguro, después de la 'Era Ricardo Gareca', seguirán siendo tomados en cuenta. La siguiente información fue brindada por 'TNT Sports Argentina', en su cuenta verificada de Twitter.

Donde se ve una pancarta dura, con un mensaje en contra de los futbolistas en general. La descripción de esta noticia en redes sociales, señala lo siguiente: "Las inmediaciones de la Bombonera amanecieron con este pasacalles con un mensaje para los jugadores de Boca y ya fue retirado". Se viven horas complicadas en 'Casa Amarilla'.

Como se sabe, en los últimos partidos, tanto Carlos Zambrano como Luis Advíncula fueron tomados en cuenta como titulares, y no rindieron de la manera imaginada. Por decisión del nuevo entrenador, se mantendrán en el once inicialista en las siguientes jornadas, pero deberán mejorar ya mismo. Si no, los hinchas irán más allá, que con solo mensajes en una banderola.