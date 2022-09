Alianza Lima vs. Universitario. "La 'U' tiene argumentos para conseguir un resultado importante"

Este domingo 4 de setiembre se jugará una nueva edición del clásico peruano entre Universitario de Deportes y Alianza Lima. La expectativa de cara a este trascendental compromiso está a tope, por lo que ha capatado la atención de los hinchas de ambas escuadras.

A raíz de esta serie de sentimientos de cara este encuentro, el programa 'Pitazo Final' de radio Ovación se contactó con Paolo Maldonado, ex jugador del cuadro crema, y a su vez, actual director técnico del equipo femenino.

El ex futbolista se mostró convencido en que el equipo llegará en buen nivel. Además resaltó un factor que podría influir en el trámite. "Anímicamente el equipo va a llegar bien. La 'U' tiene argumentos para sacar un resultado importante", indicó.

Finalmente, el actual estratega no fue mezquino y reconoció que los blanquiazules son los favoritos para quedarse con el triunfo; no obstante, mencionó que los partidos hay que jugarse. No da nada por hecho.

"Si bien es cierto, Alianza tiene cierto favoritismo por el tema de la posición en la tabla, pero estos partidos hay que jugarlos. Es una buena oportunidad para que el equipo tenga un punto de quiebre", concluyó.