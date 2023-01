No cabe dudas que a lo largo de los últimos años, Alianza Lima no ha brillado en la Copa Libertadores. El cuadro íntimo no la pasa bien en la competición desde hace más de una década, acumulando más de 20 partidos sin poder ganar en el torneo.

A raíz de esto, Andrés Andrade, uno de los flamantes refuerzos de los victorianos, se refirió al objetivo principal que tienen para este año en la competición. El habilidoso jugador indicó que lucharán por el título.

"Se ha hecho un grupo que no solo peleará por el torneo local, sino para también pelear por la Copa Libertadores. Quiero que pasemos la fase de grupos y luego se verá", indicó en una entrevista con RPP.

Finalmente, cerró la nota hablando sobre sus habilidades y las características que tiene en su juego. Además, resaltó que tamvién podría jugar como '9' si es que 'Chicho' Salas lo requiere.

"Soy un jugador que puede jugar en todas las posiciones ofensivas, pero me trajeron para jugar por dentro y ser interior. Pero si el profe me pide jugar de delantero, se puede hacer", explicó.