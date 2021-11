Brandon Palacios, hijo del 'Chorri', tras ascenso a Liga 1: "La felicidad no sé cómo demostrarla"

Carlos Stein le ganó por la tanda de penales por 4-2 a Deportivo Binacional y regresó a la Liga 1 de la mano de Jahir Butrón. Brandon Palacios, quien salió en el segundo tiempo cuando el encuentro iba 0-0, declaró para ‘Gol Perú’ sobre lo que sintió tras ascender a primera división con el conjunto de Lambayeque.

“La felicidad ya no sé cómo demostrarla, estoy más que feliz, esto lo hemos sufrido bastante desde principios de año todos nosotros sabemos lo único que hemos pasado durante todo el año y eso es el esfuerzo que hemos sacado adelante”, dijo Brandon Palacios tras ascender con el Carlos Stein en la tanda de penales frente a Deportivo Binacional.

Sobre las sensaciones que sintió el futbolista al haber ascendido dijo: “Me frustré a la hora que salí (del campo) porque sentí que podía dar más, sentí que podía seguir todavía en el campo y esa fue mi molestia conmigo mismo, sabiendo de que en algunas jugadas fui suave y eso fue lo que hizo que el profe me cambiara pensando en que yo estaba cansado. Pero igual entró bien mi compañero Rodin, y a parte el cambio que entre sabe que lo va a hacer mejor que el que salió y eso se vio dentro del cambio”.

Sobre si fueron justos ganadores en esta definición en llegar a la Liga 1 el jugador dijo: “Yo siento que sí y siento que el primer partido nosotros regalamos un poco, que tranquilamente hubiese acabado 1-1 o 1-0 y no hubiésemos llegado a esta instancia de los penales y sufrir tanto, pero como se dice ‘si no se sufre no se goza’, finalizó Brandon Palacios.