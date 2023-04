Enfrentándose este sábado 8 de abril, Cienciano vs Carlos Mannucci en vivo y en directo vía Liga 1 MAX y Liga 1 Play, juegan por la fecha 11 del Torneo Apertura de la Liga 1

HOY, Cienciano vs Carlos Mannucci en vivo vía Liga 1 MAX y en directo vía Liga 1 Play con transmisión online por YouTube, chocarán por la fecha 11 del Torneo Apertura de la Liga 1 desde el estadio Inca Garcilaso de la Vega este sábado 8 de abril desde las 6:00 PM.

Con la necesidad imperiosa de ganar sí o sí en el estadio Inca Garcilaso de la Vega de Cusco, o su cargo podría estar en juego, el técnico colombiano Leonel Álvarez es consciente que una victoria aliviaría, en parte, su situación en Cienciano.

Pero al frente estará Carlos A. Mannucci, conjunto que viene desarrollando interesantes cotejos y tienen en el portero peruano Manuel Heredia a una figura que evita los goles que parecen hechos. Ya habiendo vencido a Deportivo Garcilaso en Cusco, la situación podría ser conveniente y buscarían sumar en el estadio Inca Garcilaso de la Vega.

Cienciano vs Carlos Mannucci: marcador en vivo y resultado en directo

Cienciano vs Carlos Mannucci: horarios en directo para Perú

Cienciano vs Carlos Mannucci: canales de transmisión en vivo para Perú

Jugando en el estadio Inca Garcilaso de la Vega, Cienciano recibirá a Carlos Mannucci por la fecha 11 del Torneo Apertura 2023 de la Liga 1. En ese sentido, el partido se podrá ver en vivo vía Liga 1 MAX y en directo vía Liga 1 Play. Además, tendrás todos los goles, resumen y mejores jugadas en Bolavip.pe

Cienciano vs Carlos Mannucci: probables alineaciones

Cienciano: M. Vargas; L. Garro, J. Leguizamón, H. Riojas, A. Quintana; C. Beltrán, C. Torrejón, P. Hurtado, J. Romagnoli; G. Fatecha, C. Garcés.

Carlos Mannucci: M. Heredia; C. Neyra, M. Cortave, M. Amondarain, A. Cossio; C. Correa, T. Carranza, Y. Oliva; F. González, M. Succar, L. Escalante