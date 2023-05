Alianza Lima es el campeón del Torneo Apertura tras golear por 4-1 al Deportivo Binacional, en la presencia de su gente que se hizo presente en el estadio Alejandro Villanueva. Este encuentro fue válido por la fecha 18.

En un principio los blanquiazules ya ganaban por 1-0 con tanto de Jesús Castillo a los 8′ minutos. Sin embargo, tras un error garrafal del arquero Franco Saravia, hizo que las cosas se igualaran y parecía que se les venía la noche a los locales, hasta que antes de que se vayan a las duchas, Hernán Barcos a los 45+3′ marcaba el 2-1.

En el segundo tiempo las cosas cambiarían más, porque los victorianos se adueñaron de todo, tanto así que a los 52, llegaría el gol de Bryan Reyna. Luego un remate de Christian Cueva que chocó en Edson Aubert anotaba el 4-1. Nuevamente a los 82′ apareció el Pirata y para cerrar la goleada, Pablo Lavandeira a los 88′, cerraba la goelada.

Con este resultado y la derrota de Universitario de Deportes, los íntimos se quedaron con el primer lugar con 39 puntos, la próxima fecha visitará al ADT en Tarma. Por su parte, los celestes del sur siguen complicados con la zona de descenso con 15 unidades y luego chocarán con Carlos Mannucci.

PREVIA ALIANZA LIMA VS BINACIONAL:

Alianza Lima quiere dar la vuelta a los temas polémicos de esta semana, donde no pudieron ganarle a Libertad de Paraguay por Copa Libertadores. Ahora ante Deportivo Binacional tienen la misión de competir nuevamente en altísimo nivel para asegurar el torneo apertura.

Diego Enríquez mencionó lo que será el partido contra Alianza Lima, de visitante: “Sabemos que es un partido complicado, que se juegan muchas cosas; sabemos que nosotros debemos ir sumando para salir de la parte baja de la tabla; es un partido importante y lo vamos a asumir como tal. La confianza en los jugadores está muy bien. El 5-0 ayudó bastante al equipo a agarrar buen ritmo y mañana va a ser un partido muy importante”.

Edison Chávez regresa a la lista de convocados, afirmando que ante El Poderoso del Sur se juegan mucho: “Lo importante es que la U juega más temprano pero se dé o no el resultado, igual tenemos que ganarle a Binacional. La U está haciendo buenos partidos de visitante y por ello Alianza tiene que hacer lo suyo este domingo en Matute. Estoy con muchas ganas que se me presente nuevamente una oportunidad para jugar en el equipo, ya estoy recuperado y espero con ansias ese momento. Dios mediante pueda arrancar, y si no queda seguir trabajando”.

El posible once titular de Alianza Lima contra Deportivo Binacional sería: Franco Saravia; Yordi Vílchez (Chávez), Carlos Zambrano, Santiago García, Ricardo Lagos; Pablo Lavandeira, Josepmir Ballón, Jesús Castillo; Gabriel Costa, Bryan Reyna y Hernán Barcos.

El encuentro entre Alianza Lima vs. Deportivo Binacional se jugará este domingo 28 de mayo, a partir de las 20:30 horas de Perú.

Perú: Fanatiz International, Liga 1 Play, Liga 1 Max, Fútbol Libre, Fútbol Latam, Pirlo TV, Roja Directa.