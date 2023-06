El gran objetivo de Alianza Lima para la temporada 2023 era competir en la Copa Libertadores de América, sin embargo estuvo lejos de ello, y a falta de una fecha para el final de la fase grupal ya está eliminado.

El equipo que hace de local en el estadio Alejandro Villanueva sufrió un nuevo revés en casa, donde no ganó ningún encuentro en el certamen continental, y este martes se inclinó ante Atlético Mineiro, quedando sin chances de meterse en octavos de final.

Alianza Lima se reforzó con todo para la campaña en curso, con jugadores como Carlos Zambrano, Gabriel Costa, Pablo Sabagg, entre otros, aunque su gran estrella fue Christian Cueva, quien no ha rendido en el nivel esperado.

Críticas contra Christian Cueva

Uno de los comunicadores que no tiene pelos en la lengua en el país es Adolfo Hidalgo, más conocido como Chileno.pe, quien analizó el desempeño de Aladino en lo que va de la temporada, y lo hace con experiencia, porque es entrenador titulado, con pasos por la Copa Perú.

“Sigue desaparecido en Alianza Lima Christian Cueva, costando 100 mil dólares mensuales, al Fondo Blanquiazul le encanta pagar por caprichos”, dijo de entrada el director técnico.

“Primero le pasó con Farfán, pagándole sueldo todo un año sin que jugara, y ahora le pasa con Cueva, que lleva 96 días, tres meses pagándole el sueldo a Cueva, que claramente no ha dado ninguna señal para ser renovado en el segundo semestre”, agregó.

Por último, Hidalgo se mandó la frase más potente de su crudo análisis: “Cueva no ha mostrado nada de nada, y si no encuentra ningún club afuera, va a seguir robando en Alianza Lima… estoy cansado de como roban, en cualquier otro país está bien, pero en el fútbol peruano no compadre”.

Alianza Lima está colgando en su participación internacional en 2023, porque debe vencer a Athletico Paranaense en Brasil, para tener opciones de meterse en la Copa Sudamericana.