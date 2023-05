Aunque anteriormente ya había manifestado su deseo de ponerse la blanquiazul, Renato Tapia volvió a referirse sobre el gran sueño que tiene por jugar en el cuadro victoriano.

En una entrevista para un medio español, el volante de la selección reiteró que es hincha de Alianza Lima y que le gustaría jugar al menos una temporada en el club, dado que no logró debutar en la primera división del Perú.

“Soy hincha de Alianza y un sueño que tengo pendiente es poder jugar en Alianza Lima porque nunca debuté en la primera división de Perú. Me encantaría poder jugar por un club de mi país y si es en Alianza muchísimo mejor”, mencionó.

Renovación no está asegurada

Por otro lado, Renato Tapia habló de su continuidad en el Celta de Vigo, y afirmó que se siente contento en la institución, pero su continuidad dependerá exclusivamente del comando técnico.

“Mi plan es que aún tengo contrato con el Celta por un año más, de cara al futuro ya no depende de mí sino del club. Siempre he recalcado lo feliz y tranquilo que me siento aquí, no solo hablando futbolísticamente, sino también en el tema familiar. Tengo toda la disposición de poder reunirme con los directivos para hablar de una renovación, pero eso no depende únicamente de mí. Mientras tanto voy a seguir trabajando duro y seguir dando lo mejor de mí para que al club le vaya lo mejor posible”, sostuvo