Paolo Guerrero es un líder que desata muchas admiraciones a nivel nacional e internacional. No es un secreto que es confeso hincha de Alianza Lima, sin embargo, el atacante no debutó oficialmente con la camiseta blanquiazul y muchos incluso han afirmado que podría ser considerado como ídolo.

Al respecto, el periodista deportivo, Peter Arévalo, se refirió sobre ello y aseguró que el atacante de Racing no llega a ser ídolo porque no ha vestido la camiseta del cuadro victoriano.

“Con todo lo que lo quiero a Paolo, no es ídolo, pero sí es un crack. Es ídolo de la selección, del fútbol peruano, pero no de Alianza”, aseveró durante la emisión de su programa “A presión radio”.

Asimismo, el popular MR PEET indicó que es el mejor 9 que ha visto, sin embargo, para llegar a ser ídolo en Alianza Lima necesita ponerse la blanquiazul.

“Es super crack, el mejor 9 que yo he visto en mi vida. Paolo, pero no se puso la camiseta de Alianza de manera oficial, por lo tanto, no puede ser considerado ídolo, pero si un megacrack”, agregó.